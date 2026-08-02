Kaynak: İHA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yapılan incelemelerde, yangının bir kişinin topladığı kabloları yakarak içindeki bakırı ayırmaya çalışması sırasında çıktığı belirlendi. Olayla ilgili şüpheli, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi Külliye Camii arkasında D-400 Karayolu yakınında bulunan bir elektrik trafosundan duman ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar ile adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler zevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerinin yakınında bulunan Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait bir sulama aracı da müdahalede bulundu.

"HER ZAMAN YAKIYORUM"

Yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri tarafından yapılan kontrollerde yangının trafonun iç kısmına zarar vermediği, kablo ve cihazların sağlam olduğu belirlendi. Çevredeki vatandaşlar yangını olay yerinde bulunan ve adının Özgür Volkan Aslıhan olduğu belirlenen kişi tarafından çıkarıldığını iddia ettiler. Özgür Volkan Aslıhan, kendisinin karton ve kablo toplayarak para kazandığını, topladığı kabloları yaktığı sırada kuru otların tutuştuğunu söyledi. Aslıhan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak ve işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezine gönderildi.