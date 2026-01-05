Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gitti. Erdoğan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı'nın aynı gün ABD Başkanı Donald Trump ile de bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki Cumhurbaşkanlığı konutundan ayrılarak Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan öğle saatlerinde Ankara’ya hareket etti.

Emeklilerin gözü kulağı bu kabine toplantısında. Emekliler kabine toplantısından seyyanen zam çıkmasını bekliyor. Ancak Ankara'daki havaya bakıldığında bir seyyanen zam artışı gündemde değil.

TRUMP İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabine Toplantısı’na başkanlık edecek. Erdoğan’ın ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile de bugün bir telefon görüşmesi yapması öngörülüyor.

Öte yandan gündemde Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Bu kapsamda, geçen yıl yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak, yeni yılda izlenecek yol haritası belirlenecek.

Terörsüz Türkiye başlığı altında, Suriye'de terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uymayan tutumu da ele alınacak.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki son gelişmeler de gündeme gelecek.

GÜNDEMDE ENFLASYON DA OLACAK

Kabine toplantısında ekonomi başlığı da geniş yer bulacak. 2025 yılının son enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla enflasyonla mücadelede gelinen aşama masada olacak.

Ayrıca, istihdam artırılması ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılacak adımlar görüşülecek.