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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine, yarın Beştepe’de kritik gündem maddeleriyle bir araya gelecek. Toplantıda hem uluslararası gelişmeler hem de iç politikaya dair önemli başlıklar masaya yatırılacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ GERİLİM MASADA

Bölgedeki tansiyonun yükseldiği Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler Kabine’nin ana gündem maddelerinden biri olacak. Olası ateşkes süreci, diplomatik adımlar ve kalıcı barış için atılabilecek hamleler değerlendirilecek.

F-35 VE S-400 SÜRECİ ELE ALINACAK

ABD ile ilişkiler kapsamında F-35 savaş uçaklarının tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili gelişmeler toplantıda görüşülecek. Yaptırımların kaldırılması sürecine ilişkin yol haritası da gündemde olacak.

NATO ZİRVESİ’NİN YANSIMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Son NATO Liderler Zirvesi’nin çıktıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ikili temasların sonuçları Kabine’de ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

ÇERÇEVE YASA VE İÇ GÜNDEM

Toplantıda ayrıca “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son durum ve bu ay çıkması beklenen çerçeve yasanın detayları görüşülecek.

15 TEMMUZ HAZIRLIKLARI DA GÜNDEMDE

15 Temmuz’un 10’uncu yıl dönümü kapsamında yapılacak anma programları ve hazırlıklar da Kabine toplantısında ele alınacak.