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Kaynak: Haber Merkezi

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda fon krizinden dış politikaya, Terörsüz Türkiye sürecinden ekonomiye kadar birçok başlığın değerlendirilmesi bekleniyor.

FON SORUŞTURMASI MASADA

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden biri fon soruşturması olacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in krizin adli ve ekonomik boyutlarına ilişkin Kabine'ye bilgilendirmede bulunması bekleniyor.

Yürütülen soruşturmaların seyri, krizden zarar gören vatandaşlar için alınabilecek tedbirler ve benzer durumların yeniden yaşanmaması için uygulanabilecek ekonomik önlemler de değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINACAK

Kabine'nin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci de bulunuyor.

Çerçeve yasanın ağustos ayında Meclis'ten geçmesinin ardından sahadaki silah bırakma faaliyetleri değerlendirilecek. MİT ve TSK'nın takibindeki süreçte gelinen son aşama ele alınacak.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor.

Ukrayna-Rusya savaşında Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği, İran geriliminde ateşkes ve Gazze'de kalıcı ateşkes konularında atılabilecek adımlar da toplantıda değerlendirilecek.

2027 BÜTÇESİ DE GÜNDEMDE

Kabine toplantısında ekonomi başlıkları da masaya yatırılacak.

2027 bütçesi, enflasyonla mücadele ve 2027 yılında yapılacak ücret artışları toplantıda ele alınacak konular arasında yer alıyor.