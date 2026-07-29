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Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'ye hizmet mücadelesini yoğun bir mesaiyle sürdürdüklerini belirten Erdoğan, Türkiye'nin müreffeh geleceğini inşa etmek için durmadan, dinlenmeden, bütün kurum ve imkanlarla koşturduklarını söyledi.

"Siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun, biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız her hadise, siyaset sahnesinde şahit olduğumuz her tartışma, milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu bizlere tekrar gösteriyor. Bilhassa 14-28 Mayıs seçimlerinde insanımızın engin feraseti sayesinde ülkemizin nasıl bir varta atlattığı bugünlerde çok daha net anlaşılıyor. Tecrübeli, uyumlu, liyakatli ve dirayetli kadroların yönetiminde Türkiye'nin aydınlık hedeflerine doğru yaptığı yolculuk, hız kesmeden devam ediyor."

Erdoğan, milletin sadece duasının ve desteğinin değil, umutlarının da kendileriyle olduğunun idrakinde olduklarını dile getirerek, kendisine, iktidarlarına ve ittifaklarına yönelik bu güveni asla boşa çıkarmayacaklarını kaydetti.

"BİZİM İÇİN EN BÜYÜK MAKAM, MİLLETE HİZMETKARLIK MAKAMIDIR"

Vatandaşların, kendileri için insanın, siyasetlerinin de icraatlarının da özü olduğunu çok iyi bilmesini isteyen Erdoğan, "Bizim için en büyük makam, millete hizmetkarlık makamıdır. Ne yapıyorsak insanımızı rahat ettirmek, mutlu etmek için yapıyoruz. Umutsuzluğa kapılmadan, popülizme meyil etmeden, başta hayat pahalılığı olmak üzere dönemsel sorunların üzerine ciddiyetle giderek, hepsinden önemlisi kendi insanımıza, kendi potansiyelimize güvenerek, yolumuzda kararlılıkla ilerleyeceğiz." diye konuştu.

Kabine'nin 69. toplantısını yaptıklarını bildiren Erdoğan, "Toplantımızda ekonomiden dış politikaya, enerjiden Terörsüz Türkiye sürecine kadar birçok başlığı etraflıca ele aldık. Dış politikada kapsamlı bir ufuk turu yaparken, enerjide Türkiye'yi merkez ülke yapma stratejimizi değerlendirdik." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı coğrafyanın son yılların en sancılı günlerini yaşadığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail'in savaş bağımlısı mevcut yönetimi tahrik ve tertipleri ile bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. İsrail bu bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak, Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri, İsrail'in hukuksuz yerleşimleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı uyguladığı göç ettirme, yıldırma, sindirme politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinli kardeşlerimiz, sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleri ile bölgenin tamamı ödemektedir.

Örneğin, bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanmaktadır. Yalnızca petrol değil, maalesef küresel piyasalarda doğal gazdan gübreye, dizelden petrol kimya ürünlerine birçok girdide fiyatlar hızla yükselmiştir. Türkiye olarak, her gün yeni bir krizin baş gösterdiği küresel konjonktürde Allah'a hamdolsun, çoklu şokları başarıyla yönetiyoruz. Bölgemizdeki çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini asgari seviyede tutmak için özel gayret gösteriyoruz."

"İHRACATÇILARIMIZIN GÜNLÜK REESKONT KREDİSİ LİMİTİNİ 5 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte üreticiyi, ihracatçıyı ve reel sektörü desteklemeyi ihmal etmediklerini vurgulayarak, "İhracatçılarımızın günlük reeskont kredisi limitini 4,5 milyar liradan 5 milyar liraya yükselttik. Sübvansiyonlu yatırım kredisi hacmini 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkardık. İmalat sanayimize ilave 250 milyar liralık uygun koşullu finansman imkanı sağladık. Yani sadece bu dönemde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam için 1 trilyon liralık destek paketini devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Çiftçi ve esnafı da yalnız bırakmadıklarını belirten Erdoğan, "Yılın ilk yarısında 724 bin çiftçimize 141 milyar lira, yaklaşık 100 bin esnafımıza ise 40 milyar lira finansman desteği sunduk. Turizm sektöründe vergi yükünü yarıya indirdik. Konaklama vergisini yüzde 2'den yüzde 1'e düşürdük. Turizmde istihdamı korumak amacıyla işletme belgeli tesislerde çalışan başına 3 bin 500 liralık destek uygulamasını başlatıyoruz. Hazine kefaletiyle 60 milyar liralık ilave finansman imkanı oluşturduk. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerimizde istihdamı korumaya yönelik desteklerimizi de sürdürüyoruz. Eş zamanlı olarak Türkiye'yi bölgesinin üretim, lojistik, transit ticarette ve teknoloji merkezi haline getirecek adımları kararlılıkla atıyoruz." diye konuştu.

Önlerinde yoğun bir çalışma dönemi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimimiz bir yandan Orta Vadeli Program'ımızı hazırlarken, diğer yandan Meclis'e sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye, her türlü zorluğu aşacak güce, birikime, potansiyel sahiptir. Siyasette güven, yönetimde istikrar olduğu sürece Allah'ın izniyle her sorun çözülür, her sıkıntı giderilir, her engelin üstesinden gelinir."

Türkiye'nin geçmişte demokrasi açığıyla birlikte güven ve istikrar eksikliğini bizzat yaşadığını, bunun neye mal olduğunu çok iyi bilen bir ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi yıllarca esir alan güven ve istikrar sorununun ülkemize ödettiği bedellerin en başında terör meselesi vardır. Terörün olumsuz etkileri, büyüme, ihracat ve istihdam başta olmak üzere pek çok başlıkta derinden hissedilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bazı çarpıcı rakamları paylaşmak istediğini bildiren Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığının yaptığı güncel bir çalışmada, terörün Türkiye ekonomisine maliyetini çok net biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

Buna göre, terörün faturasının, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da 511 milyar doları, kişi başı gelirde 5 bin 800 doları, ihracatta ise 110 milyar doları bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstihdamdaki kayıp, 2,5 milyon kişiye ulaşıyor. Şurası da oldukça dikkat çekicidir; terör kaynaklı kayıplar, kamu maliyesi tarafında da çift yönlü bir baskıya neden olmuştur. 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimiz 520 milyar dolara, vergi kaybımız ise 123 milyar dolara yaklaşmaktadır. Dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Fırsat maliyetleri yönüyle baktığımızda terör nedeniyle ülkenin ekonomik kaybı, bu rakamın neredeyse iki katıdır. Yatırım, istihdam, finansman, turizm, tarım ve güvenlik boyutlarıyla hesap edildiğinde terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor.

Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak, inşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak, millet olacak, memleket olacaktır. İş adamı kadar emekçi kardeşlerimiz de kazanacak. Çiftçilerimiz kadar turizmcilerimiz de kazanacak. Yatırımcı, ihracatçı kadar ev hanımı, emekli de kazanacak. Türk kadar Kürt de Arap da Laz da Çerkes de kazanacak. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır."

"TÜRKİYE, ADA'DA BARIŞIN VE İSTİKRARIN TESİSİNE ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR"

Terör engelinin ortadan kalkacağına yürekten inandıklarını söyleyen Erdoğan, önümüzdeki günlerde, bir süredir üzerinde çalıştıkları yasal düzenlemeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklarını belirtti.

"Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu da her fırsatta vurguladığı gibi devletin nitelikleriyle, milletin değerlerine halel getirmeden yapacaklarını kaydetti.

Geçen hafta, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün, Kıbrıs Türkü vatandaşlarla, yine büyük bir gururla idrak edildiğini hatırlatan Erdoğan, "20 Temmuz 1974, Kıbrıs Türk halkının varlığını, hürriyetini ve güvenliğini teminat altına alan, tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan, garantörlük hakkı ve sorumluluğu çerçevesinde, Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulme son vermiş, Ada'da barışın ve istikrarın tesisine öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bundan 52 sene önce, Mehmetçikle mücahitlerin omuz omuza verdiği mücadele sayesinde Kıbrıs Türklerinin kendi topraklarında özgür, güvenli ve onurlu bir geleceğe kavuştuğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle milli dava uğruna canlarını feda eden aziz şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi.

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın hayata geçirilmesinde, tarihi sorumluluk üstlenen dönemin başbakanı Bülent Ecevit'i, başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, bu yolda güçlü katkılar sunan Alparslan Türkeş'i, Kıbrıs Türk halkının cesaretli liderlerini, harekatı sevk ve idare eden komutanları ile emeği geçen devlet büyüklerini şükranla yad etti.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN MEŞRU MENFAATLERİNİ YOK SAYAN HİÇBİR GİRİŞİMİN BAŞARIYA ULAŞMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Bugün Kıbrıs meselesini değerlendirirken tarihi gerçekleri görmezden gelen yaklaşımlarla sağlıklı bir sonuca ulaşmanın mümkün olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'taki mesele, iki toplum arasında teknik bir yönetim paylaşımı tartışmasının ötesinde, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabulü meselesidir. Dolayısıyla Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in 16 yıl aradan sonra Ada'ya giden ilk Genel Sekreter olması, kuşkusuz çok kıymetlidir. Türkiye, Sayın Guterres'in barış çabalarına her daim güçlü destek olmuş, kendisini samimiyetle desteklemiş bir ülkedir.

Bundan sonra da kendisiyle yakın istişare içinde olmayı sürdüreceğiz. Tabii bu noktada Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkum etmeyi amaçlayan formüllerin geçmişte sonuçsuz kaldığı herkesin malumudur. Ada'da sükunet ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir. Öte yandan bölgemizde yaşanan gerilimleri fırsata çevirmeye çalışan, Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı, dikkatle takip ediyoruz. Burada yanlış hesap yapanlara, şu gerçeği tekrar hatırlatıyorum. Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi, 52 sene önce olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız asla bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına ne pahasına olursa olsun bir daha asla izin vermeyecektir."

"FARKLI PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE, DEVAM EDECEĞİZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmde, yüksek öğretimde, teknolojide ve dijital dönüşüm alanlarında bölgesinin öncü ülkelerinden biri haline gelmesi, bütün sektörleriyle kalkınması ve Doğu Akdeniz'de istikrar ile refahın merkezi olması için işbirliğini yıldan yıla güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Geçmişte asrın projesiyle Kıbrıs Türkü'nün su ihtiyacını nasıl kalıcı şekilde çözdüysek, önümüzdeki dönemde denizin altından doğal gaz hattı başta olmak üzere farklı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

İklim krizinin olumsuz etkilerinin başta orman yangınları ve kuraklık olmak üzere dünyada giderek daha çok hissedildiğini belirten Erdoğan, Avrupa'da yılın başından bu yana çıkan orman yangınlarında 292 bin 855 hektar büyüklüğünde bir alanın yandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaybın geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Her sene dünya genelinde 7 milyon hektarlık bir alan orman yangınlarında maalesef yok oluyor. Biz de yakın tarihimizde büyük orman yangınları yaşadık. 5 sene önce Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınları halen hatırlıyoruz. Devlet olarak her yangında olduğu gibi o yangınlardan sonra da hızlıca harekete geçtik. Tüm bakanlıklarımızın sıkı çalışmasıyla yangının yaralarını süratle sardık. Evini kaybeden vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim ettik. Hükümetimiz aleyhine yürütülen yoğun dezenformasyon kampanyalarına rağmen afet sırasında ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik."

Yanan alanların tamamının yeniden tohum ve fidanla buluştuğuna işaret eden Erdoğan, "Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı, tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi." dedi.

Sadece yanan alanları ağaçlandırmakla kalmadıklarını, orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini daha da güçlendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim, 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bu günlerde 7/24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yıl başından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracıyla 3 bin 210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum."

"BÜTÜN EKİPLERİMİZ VE İMKANLARIMIZLA TEYAKKUZDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Erdoğan, ihtiyaç duyan ülkelere de destek verdiklerini, şu anda çok şiddetli yangınlarla mücadele eden İspanya ve Fransa'ya 2'şer adet yangın söndürme uçağını, destek amaçlı gönderdiklerini dile getirerek, başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla boğuşan bütün ülkelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özellikle ağustos ve eylül aylarında çok daha dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum. Şu hususlara 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim, açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım.

Orman yangınlarıyla mücadele eden bütün ekiplerimize tekrar başarılar diliyor, Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Kabine toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."