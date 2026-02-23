Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve saat 15.28'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

3 hafta aradan sonra gerçekleştirilen Kabine'nin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci, Suriye ile Gazze’deki gelişmeler ve ABD-İran arasındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ KABİNE ÜYELERİNE BAŞARILAR DİLEDİ

Geçtiğimiz hafta kabinede yapılan yeni atamalara değinen Erdoğan, "İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızda devir teslim törenleri yapıldı ve arkadaşlarımız yeni görevlerine başladılar. Akın Gürlek kardeşimiz Adalet Bakanlığı görevini devraldı. Mustafa Çiftçi kardeşimiz ise İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek. Her iki kardeşime de yeni vazifelerinde Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyor; görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" sözlerini sarf etti.

'TÜRKİYE'NİN YEGANE AMACI DOSTLARININ SAYISINI ARTIRMAKTIR'

Son Kabine toplantısından beri iç siyasette ve dış politikada oldukça yoğun bir gündem olduğunu belirten Erdoğan, "Küresel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, Türkiye olarak barışı, diyaloğu ve müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz" dedi.

'DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR'

"Biz anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme peşinde değiliz" diyen Erdoğan, "İhtilafları büyütmenin, sorunları derinleştirmenin hesabı içinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken, herkesin de bizim hak ve hukukumuz karşısında aynı saygıyı göstermesini bekliyoruz.

Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor. Ne düşündüğümüz, ne yaptığımız, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğumuz ve hangi adımları atacağımız merak ediliyor. Bu çerçevede geride bıraktığımız haftalarda birçok önemli ismi ülkemizde ağırladık. 11 Şubat’ta Kiryakos Miçotakis’i külliyemizde misafir ettik. Görüşmelerimizde iki ülke arasındaki münasebetlerin yanı sıra Ege ve Akdeniz’e ilişkin tutumlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirme imkânı bulduk. İmzaladığımız belgelerle ilişkilerimizin kurumsal ve hukuki zeminini daha da güçlendirdik.

'TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE YÜKSELTMEYİ ARZU EDİYORUZ'

Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve dinî haklardan tam anlamıyla istifade edebilmesi yönündeki beklentilerimizi Sayın Miçotakis’le açıkça paylaştık. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi, 10 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi arzu ediyoruz" sözlerini sarf etti.

12 Şubat’ta ise Aleksandar Vučić ile görüştüğünü aktaran Erdoğan, "Sayın Vučić ile yaptığımız görüşmede, Sancak bölgesi dâhil olmak üzere ortak gündemimizde yer alan tüm başlıkları istişare ettik.

Karşılıklı ticaret hacmimizin 3,5 milyar dolara ulaştığı Sırbistan’da Türk sermayeli firmalarımızın sayısı 1500’ü aşmış durumda. Sivil havacılık, kültür, eğitim, enerji, ulaştırma ve turizm gibi pek çok alanda Sırbistan’la ilişkilerimizi daha da derinleştirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ'NE YENİ KÜTÜPHANE

Erdoğan, "Aziz milletim, kıymetli basın mensupları, 13 Şubat’ta ise vakıf inisiyatifiyle inşa edilen 210 kişilik erkek öğrenci yurdu ile 706 kişilik Kuzey Kampüs kız öğrenci yurdunun resmî açılışlarını gerçekleştirmek üzere Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret ettik. Şahsımızı karanfillerle karşılayan ve coşkuyla bağrına basan Boğaziçi Üniversiteli genç kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski kütüphanenin yerine, modern, güvenli ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir kütüphane inşa ediyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

ERDOĞAN'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şehit yakınlarımız; ezan, bayrak, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın bizlere emanetidir. Bu emanete hakkıyla sahip çıkmak için son derece hassas davranıyor; şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi ve ailelerini üzecek hiçbir girişime müsaade etmiyoruz.

Memnuniyetle görüyoruz ki şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz, kalıcı bir şekilde terörün sona ermesi için yürüttüğümüz “Terörsüz Türkiye” sürecine güçlü destek vermektedir. Terörden beslenenlere ve bundan rant devşirenlere rağmen süreç kararlı adımlarla ilerlemektedir.

Biz de meşru zemin içinde kalarak, milletimizin hassasiyetlerine azami saygı göstererek bu süreci inşallah menziline ulaştıracağız.

Bu vesileyle ülkesi, milleti ve değerleri için gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor; gazilerimize ve şehit ailelerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.