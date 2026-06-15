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Kabine toplantısında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Zirve gündeminin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılacak.

NATO üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı zirve öncesinde alınan tedbirler gözden geçirilecek.

'SÜREÇ' VE EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç de toplantının başlıklarından biri.

Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından son durum da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Kabinede beklenen yasal düzenlemelere ilişkin yol haritası ile, sahadaki son durumu ilişkin istihbari verilerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD-İRAN SAVAŞI

ABD-İran savaşının küresel ekonomiye etkileri başta olmak üzere para piyasaları ve ekonomideki son durum da kabine gündeminde yer alacak.