Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın kulis bilgilerine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet yönetiminin birçok kademesini kapsayan geniş çaplı bir değişim planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Nisan ayı itibarıyla hız kazanması beklenen bu planın, sadece sınırlı bir kabine değişikliğiyle yetinmeyeceği, bürokrasiden ekonomiye, teşkilatlardan güvenlik kadrolarına kadar uzanan bütüncül bir "yeniden yapılanma" stratejisi olduğu ifade ediliyor.

4-5 BAKAN GÖREVDEN ALINABİLİR

Kulislere göre mevcut kabinede 4 veya 5 bakanın görevden alınabileceği veya yerlerinin değiştirilebileceği konuşuluyor. Yeni isimlerin belirlenmesinde "performans" ve "seçim sürecine katkı" kriterleri ön planda tutulacak.

Yeni kabinede milletvekili, vali ve belediye başkanı kökenli isimlere yer verilmesi planlanırken, Cumhurbaşkanı yardımcılığı sayısının artırılması da masadaki iddialar arasında.

Güvenlik bürokrasisinde geniş kapsamlı bir atama kararnamesi yolda. Ayrıca iki büyük kamu bankasının genel müdürlüklerinde ve bakanlıklardaki üst düzey kadrolarda revizyon bekleniyor.

Parti teşkilatlarında düşük performans gösteren bölgelerde bayrak değişimi yapılarak, seçim sürecine güçlü bir kadroyla girilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, kulis bilgisinde 4 ya da 5 bakanın görevden alınabileceği bilgisi sosyal medyada hangi bakanların görevden alınacağına dair gündem oldu.