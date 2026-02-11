Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar ile iki bakan değişti. Gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Adalet Bakanlığı’na Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı görevine ise Ali Yerlikaya’nın yerine Mustafa Çiftçi getirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda Yerlikaya ve Tunç’un görevden af taleplerinin yerine getirildiği kaydedildi.

Gece yarısı Kabine’de gerçekleşen değişim dünya basınında gündemine geldi. Bloomberg’de yer alan haberde Erdoğan’ın iki bakanlıkta değişiklik yaptığını belirterek Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in getirildiğini vurguladı.

Haberde “Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına yönelik yüksek profilli davaları yönetti” ifadeleri yer aldı.

Bloomberg, haberde Gürlek ile ilgili şu ayrıntılara yer verdi:

“Gürlek, 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilmeden önce adalet bakan yardımcılığı yaptı. Adalet bakanı olarak Gürlek, hâkim ve savcı atamaları üzerinde yetki sahibi konuma geldi.”

Haberde İmamoğlu’nun bir sonraki genel seçimde Cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olduğu günlerde tutuklandığının ve 11 aydır cezaevinde olduğunun altı çizildi.

Öte yandan Bloomberg, İçişleri Bakanlığına Ali Yerlikaya’nın yerine Mustafa Çiftçi’nin getirildiği bilgisini de verdi.

AP “SÜRPRİZ” OLARAK NİTELEDİ

Dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan Associated Press (AP) ise iki bakanlıkta yapılan değişimi “Sürpriz” olarak niteledi. Haberde “Değişiklikler, anayasa reformu tartışmaları ve PKK ile yürütülen barış girişimi süreciyle eş zamanlı gerçekleşti” ifadeleri yer alırken, Akın Gürlek’in İBB soruşturmasının savcısı olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu haberde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Gürlek’in geçmişte ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına yönelik yüksek profilli davalarda görev aldığı biliniyor. CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında çok sayıda yetkili gözaltına alındı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen yıl tutuklandı. Hükümet, yargının bağımsız hareket ettiğini belirtiyor; muhalefet ise davaların siyasi nitelik taşıdığı yönünde görüş ortaya koyuyor.”

REUTERS BAŞLIĞINA AKIN GÜRLEK’İ TAŞIDI

İngiliz haber ajansı Reuters ile haberinde Akın Gürlek ayrıntısına dikkat çekti. Haberin başlığında “Erdoğan, tartışmalı savcıyı yeni Türkiye Adalet Bakanı olarak atadı” ifadelerini kullandı.

Haberde “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü, ana muhalefet partisine yönelik geniş çaplı baskının arkasındaki İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i Türkiye'nin yeni Adalet Bakanı olarak atadı ve bu atama eleştirmenlerden sert tepki çekti” denildi.

Haberde ayrıca Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak İBB soruşturmasında görevli olduğu ve soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu belediye başkanlarının tutuklandığı kaydedildi.

Haberde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Gürlek, 2024'te başsavcı olarak atanmasından bu yana, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar da dahil olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef alan bir dizi tutuklama ve iddianameye nezaret etti.

Geniş çaplı siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle eleştirilen operasyonda yüzlerce parti üyesi ve seçilmiş yetkili gözaltına alındı; hükümet ise bu iddiayı reddetti.”