Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Akın Gürlek Adalet Bakanı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de İçişleri Bakanı oldu.

İki bakanlıkta da değişiklik olacağı uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. Özellikle de MHP’nin Ali Yerlikaya’dan rahatsız olduğu ve görevden alınması için iktidara baskı yaptığı herkesin malumu bir durumdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da AKP içinde daha ılımlı kanada yakındı. Özellikle siyasi davalardaki açıklamaları AKP içindeki şahin kanadın tepkisini çekiyordu. Şahin kanada yakın sosyal medyadaki hesaplar da Yılmaz Tunç’u sert bir dille eleştiriyordu.

Bu iki değişiklik de AKP içindeki şahin kanadın güçlendiğinin önemli göstergesi oldu.

BİLAL ERDOĞAN ETKİSİ

Her iki bakanlıktaki değişiklikte de iktidar içinde liderliğe hazırlanan Bilal Erdoğan etkisi var. Akın Gürlek’in Erdoğan ailesine yakın bir isim olduğu AKP kulislerinde dile getiriliyordu.

Mustafa Çiftçi’nin de Bilal Erdoğan’ın TÜGVA Vakfı ile yakın ilişkileri bulunuyor. Erzurum’da ve Çorum’da yaptığı faaliyetlere de bakıldığında Bilal Erdoğan’ın medyada dile getirdiği söylemlerle paralel çalışmalar yaptığı görülüyor. AKP döneminde İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan en muhafazakar isim olan Mustafa Çiftçi’nin şahsi sosyal medya hesaplarında Osmanlı padişahlarını anarken Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Mustafa Çiftçi, MHP’ye yakın bir isim değil dünya görüşü açısından, ancak MHP, Ali Yerlikaya görevden alındığı için şimdilik memnun.

ŞİMDİ GÖZLER BAKAN YARDIMCILARINDA

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasından sonra bir diğer önemli değişiklik ise bakan yardımcılıklarında yaşanacak. Yılmaz Tunç’a yakın bakan yardımcılarının değişmesi büyük ihtimal. Adalet Bakanlığı kulislerinde özellikle İstanbul’daki bir soruşturmada adı geçen bir bakan yardımcısının değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor.



