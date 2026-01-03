31 Mart yerel seçimlerinin ardından sık sık gündeme gelen kabine değişikliği söylentileri yeniden dillendirilmeye başlandı. Gözler değişiklik için yeni yıl sonrasına çevrilmişti.

Ankara kulislerinde parti içinde, yapılacak bir kabine değişikliğinin 3-5 kişiyle sınırlı kalmayacağı, kabinenin yarısının belki daha fazlasının değişeceği öne sürülmüştü.

Hatta gidecekler ve kalacaklar bile konuşulmaya başlanmıştı. Kalacaklar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın devam edeceği belirtilmişti.

"MAYIS AYINA KADAR KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, “Kabine değişecek” iddialarına yanıt verdi. Akdemir, mayıs ayına kadar kabine değişikliği yaşanmayacağını açıkladı.

"KABİNEDE YARIM KALAN İŞLER VAR"

Akdemir, parti içi rahatsızlıklara rağmen değiştirilmeyen bazı bakanlıklar olduğunu iddia ederek, aslında AKP’nin 2025'te çok şeyi değiştirdiğini ama kabinede yarım kalan işler olduğunu ve o işler tamamlanana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişikliğe gitmeyeceğini ifade etti.

Akdemir açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

“Kabine değişecek mi? Biliyorsunuz ekim ayında değişiyordu, kasım ayında değişiyordu, aralık ayında değişiyordu. Yetmedi, yeni yılda bakanlar kuruldu değişecekler diye de iddia edildi ama Kabine değişmiyor. Mayıs ayına kadar Kabine değişmeyecek. Mayısta değişecek mi? Bilmiyorum ama mayısa kadar değişmeyeceğini biliyorum. Çok ekstrem bir durum olmazsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne çok yeni bir şey gelmezse değişmeyecek. Öte yandan ittifak içi rahatsızlıklara rağmen değiştirilmeyen bazı bakanlar var. Parti içi rahatsızlıklara rağmen değiştirilmeyen bazı bakanlıklar var. Aslında AKP 2025 yılında çok şey değiştirdi ama kabinede yarım kalan işler var ve onlar tamamlanana kadar Cumhurbaşkanı değiştirmiyor.“