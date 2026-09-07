Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanacak.
Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanacak. Gündemde kritik maddeler var...Dilek Taşdemir
Toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra bölgesel gelişmeler, ekonomik gelişmeler, ABD-İran çatışması, yükselen petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı’ndaki son durumun bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek.
Saat 15.30’da başlaması planlanan toplantıda, Türkiye’nin iç ve dış gündemine ilişkin kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.
Gazeteci Mahir Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kabine Toplantısı’nın gündemine ilişkin dikkat çeken başlıkları sıraladı.
KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE KRİTİK BAŞLIKLAR
Toplantının öne çıkan gündem maddelerinin başında Terörsüz Türkiye süreci geliyor.
Kabine’de ayrıca bölgesel gelişmeler ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye yönelik siyasi ve ekonomik etkilerinin de toplantıda ele alınacağı ifade edildi.
ABD-İRAN ÇATIŞMASI VE HÜRMÜZ BOĞAZI MASADA
Kabine Toplantısı’nın dış politika gündeminde ise ABD-İran çatışması öne çıkıyor.
Bölgede yaşanan gelişmelerin yanı sıra Hürmüz Boğazı’ndaki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel enerji piyasaları üzerindeki etkileri nedeniyle, toplantıda petrol fiyatlarındaki artışın da değerlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK
Kabine’nin gündeminde ekonomiye ilişkin gelişmeler de bulunuyor. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin Türkiye ekonomisine olası etkileri ve bölgesel gelişmelerin ekonomik yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantıda ele alınacak başlıklar, Türkiye’nin hem iç gündemi hem de bölgede yaşanan gelişmeler açısından önem taşıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin toplantının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.