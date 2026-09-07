Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler

Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanacak. Gündemde kritik maddeler var...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanacak.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 2

Toplantının gündeminde Terörsüz Türkiye sürecinin yanı sıra bölgesel gelişmeler, ekonomik gelişmeler, ABD-İran çatışması, yükselen petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı’ndaki son durumun bulunması bekleniyor.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 3

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 4

Saat 15.30’da başlaması planlanan toplantıda, Türkiye’nin iç ve dış gündemine ilişkin kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 5

Gazeteci Mahir Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kabine Toplantısı’nın gündemine ilişkin dikkat çeken başlıkları sıraladı.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 6

KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE KRİTİK BAŞLIKLAR

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinin başında Terörsüz Türkiye süreci geliyor.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 7

Kabine’de ayrıca bölgesel gelişmeler ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye yönelik siyasi ve ekonomik etkilerinin de toplantıda ele alınacağı ifade edildi.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 8

ABD-İRAN ÇATIŞMASI VE HÜRMÜZ BOĞAZI MASADA

Kabine Toplantısı’nın dış politika gündeminde ise ABD-İran çatışması öne çıkıyor.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 9

Bölgede yaşanan gelişmelerin yanı sıra Hürmüz Boğazı’ndaki son durum da toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 10

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel enerji piyasaları üzerindeki etkileri nedeniyle, toplantıda petrol fiyatlarındaki artışın da değerlendirilmesi bekleniyor.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 11

EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine’nin gündeminde ekonomiye ilişkin gelişmeler de bulunuyor. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin Türkiye ekonomisine olası etkileri ve bölgesel gelişmelerin ekonomik yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 12

Toplantıda ele alınacak başlıklar, Türkiye’nin hem iç gündemi hem de bölgede yaşanan gelişmeler açısından önem taşıyor.

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Kabine Beştepe'de toplanıyor: İşte gündemdeki kritik maddeler - Resim: 13

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin toplantının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

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