Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikler bugün de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı programın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’taki Külliye’de toplanacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

KABİNENİN GÜNDEMİNDE KRİTİK BAŞLIK

Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen süreç oluşturacak. Meclis’te kabul edilen düzenlemenin ardından PKK’nın fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen son durumun toplantıda ele alınması bekleniyor.

Sahadaki son gelişmelerin yanı sıra sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin değerlendirmelerin de Kabine toplantısında yapılacağı belirtiliyor.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİR ARAYA GELECEK

Ahlat’taki programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli program kapsamında bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesinde Türkiye’nin iç gündeminin yanı sıra “Terörsüz Türkiye” sürecindeki son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna hitap etmesi gündemde.

Erdoğan’ın yapacağı açıklamada, Kabine toplantısında ele alınan başlıkların yanı sıra “Terörsüz Türkiye” sürecindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.