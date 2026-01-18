Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen Müslümanlar, Kâbe tavafı, Safa-Merve sa'y ve tıraşla umreyi tamamladı. Medine'de Kuba, Kıbleteyn ve Uhud şehitliğini ziyaret ettiler.
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları
Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen Müslümanlar, Kâbe tavafı, Safa-Merve sa'y ve tıraşla umreyi tamamladı. Medine'de Kuba, Kıbleteyn ve Uhud şehitliğini ziyaret ettiler.
Medine'deki Mikat Mescidi'nde ihrama giren inananlar, ardından otobüslerle Mekke'ye hareket etti.
Müslümanlar burada Kâbe'yi tavaf ettikten sonra tavaf namazını kıldı.
Tavafını tamamlayan Müslümanlar, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yaptı, namazlarını kılıp saçlarını kestirerek umre ibadetini yerine getirdi.
Umre kapsamında dün Medine'de Kuba Mescidi ile Mescid-i Kıbleteyn'de namaz kılan Müslümanlar, İslam tarihinde büyük öneme sahip Uhud Dağı, Uhud Şehitliği ve Okçular Tepesi'ni ziyaret etti.
İşte o anlara ilişkin görüntüler;
Kaynak: AA