Yeniçağ Gazetesi
18 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları

Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen Müslümanlar, Kâbe tavafı, Safa-Merve sa'y ve tıraşla umreyi tamamladı. Medine'de Kuba, Kıbleteyn ve Uhud şehitliğini ziyaret ettiler.

Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 1

Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye gelen Müslümanlar, Kâbe tavafı, Safa-Merve sa'y ve tıraşla umreyi tamamladı. Medine'de Kuba, Kıbleteyn ve Uhud şehitliğini ziyaret ettiler.

Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 2

Medine'deki Mikat Mescidi'nde ihrama giren inananlar, ardından otobüslerle Mekke'ye hareket etti.

Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 3

Müslümanlar burada Kâbe'yi tavaf ettikten sonra tavaf namazını kıldı.

Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 4

Tavafını tamamlayan Müslümanlar, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yaptı, namazlarını kılıp saçlarını kestirerek umre ibadetini yerine getirdi.

Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 5

Umre kapsamında dün Medine'de Kuba Mescidi ile Mescid-i Kıbleteyn'de namaz kılan Müslümanlar, İslam tarihinde büyük öneme sahip Uhud Dağı, Uhud Şehitliği ve Okçular Tepesi'ni ziyaret etti.

Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 6

İşte o anlara ilişkin görüntüler;

Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 7
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 8
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 9
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 10
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 11
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 12
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 13
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 14
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 15
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 16
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 17
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 18
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 19
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 20
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 21
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 22
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 23
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 24
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 25
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 26
Kâbe'de tavaf coşkusu: Binlerce müslüman umre ibadetini tamamladı: Okçular Tepesi'nde gözyaşları - Resim: 27
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
