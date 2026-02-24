Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Kabataş ilçesinde uzun süredir beklenen doğalgaz yatırımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bülent Güney, doğalgaz hattı çalışmalarına ilişkin BOTAŞ yetkilileriyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından ilçeye doğalgaz ulaştırılmasına yönelik planlamanın netleşmeye başladığı bildirildi.

HAT AYBASTI’DAN KABATAŞ’A UZATILACAK



Proje kapsamında doğalgaz boru hattının komşu ilçe Aybastı’ya kadar ulaştırılması planlanıyordu. Yeni planlamayla birlikte hattın güzergâhı genişletilerek Kabataş’ın da projeye dahil edilmesi kararlaştırıldı.

İlçenin altyapı ve yaşam standartlarını önemli ölçüde iyileştirmesi beklenen yatırım, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

TAKVİMİN NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Projenin uygulama takviminin önümüzdeki süreçte kesinleşmesi beklenirken, Başkan Güney doğalgaz sürecine destek veren Ordu milletvekillerine teşekkür etti. Güney, projenin bu aşamaya gelmesinde emeği bulunan tüm kurum ve yetkililere şükranlarını iletti.

Kabataş için tarihi bir adım olarak değerlendirilen doğalgaz hattı çalışmasının, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.