Kabak çekirdeği yiyin, ömrünüzü uzatın: 7 mucizevi fayda

1.Kalp Sağlığını Korudu

Kabak çekirdeği, kalp hastalıklarına karşı etkili bir kalkan oluşturdu. Harvard Health'in raporuna göre, çekirdekler magnezyumun en iyi doğal kaynaklarından biri olarak kan basıncını dengede tuttu.

Bir araştırmada, düzenli tüketimin kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırdığı gözlemlendi. PMC'de yayımlanan bir çalışmada, kabak çekirdeğinin doza bağlı olarak LDL (kötü kolesterol) seviyelerini azalttığı belirtildi.

Uzmanlar, bu etkinin polyunsaturated yağ asitlerinden kaynaklandığını ifade etti. American Heart Association'dan Judith Wylie-Rosett, kabak çekirdeğinin doğal halde tüketildiğinde sodyum oranının düşük olduğunu ve kalp sağlığı için ideal bir besin olduğunu vurguladı.

Bu fayda, özellikle hipertansiyon riski taşıyan bireyler için mucizevi bir etki yarattı.