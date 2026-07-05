KAAN'ın üretim gücü artıyor: Yeni tesisle kapasite rekor seviyeye çıkacak

Test filosu büyüyor

Üretim kapasitesindeki artış ve yeni prototiplerin devreye girmesiyle KAAN programının test süreci daha geniş bir filoyla sürdürülecek. Böylece geliştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve seri üretime geçişin desteklenmesi hedefleniyor.