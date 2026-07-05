KAAN üretim kapasitesi katlanıyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN'ın seri üretim sürecinde kapasite artışına hazırlanıyor. Mevcut altyapıyla yılda 6 ila 9 adet KAAN üretilebilirken, yeni üretim alanının devreye alınmasıyla birlikte yıllık 24 ilave savaş uçağı üretimi planlanıyor. Böylece toplam üretim kapasitesinin yılda 30 uçağın üzerine çıkarılması hedefleniyor.
KAAN'ın üretim gücü artıyor: Yeni tesisle kapasite rekor seviyeye çıkacak
TUSAŞ, yeni üretim altyapısıyla KAAN'ın yıllık üretim kapasitesini 30'un üzerine çıkarmayı hedefliyor. Üçüncü ve dördüncü prototiplerin de kısa süre içinde test aşamalarına geçmesiyle programın uçuş filosu genişleyecek.Kaynak: Diğer
KAAN üretim kapasitesi katlanıyor
Prototiplerde kritik aşama
KAAN programında test faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Üçüncü prototipin gelecek ay iniş takımları üzerine alınması planlanırken, dördüncü prototipin de yıl sonuna doğru aynı aşamaya ulaşması bekleniyor. Bu gelişmelerle birlikte uçuş test filosu kademeli olarak genişletilecek.
Gelişmiş test altyapısı kullanılıyor
KAAN'ın geliştirme çalışmalarında TUSAŞ'ın ileri teknoloji test merkezleri aktif rol oynuyor. Program kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Tam Yansımasız Elektromanyetik Test Merkezi ve Avrupa'nın en büyükleri arasında gösterilen ses altı rüzgâr tüneli yoğun şekilde kullanılıyor.
Seri üretim hedefi güçleniyor
Yeni üretim altyapısının tamamlanmasıyla birlikte KAAN'ın seri üretim sürecinin hız kazanması ve Türk savunma sanayisinin savaş uçağı üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor.
Test filosu büyüyor
Üretim kapasitesindeki artış ve yeni prototiplerin devreye girmesiyle KAAN programının test süreci daha geniş bir filoyla sürdürülecek. Böylece geliştirme çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve seri üretime geçişin desteklenmesi hedefleniyor.