ABD Kongresi, yerli savaş uçağı KAAN’ın motorlarının Türkiye’ye satışını bekletmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaklaşık 6 ay önce yaptığı açıklamada ABD Kongresi’nin motorların satış onayını beklettiğini söylemişti. Satış onayının ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında bekletildiği belirtiliyor. Bunun temel sebebinin ise Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması olduğu kaydedildi.

Son dönemde motorların satışı konusunda süreç tıkansa da yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Middle East Institute (MEI) Türkiye Programı’nın kurucu direktörü Gönül Tol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanlığı’nda tıkanan sürecin Kongre’ye transferi ile yeniden ilerlediğini söyledi.

Tol, “Senatodaki kaynaklarım, Senatonun satışa onay konusunda direnç göstermeyeceğini fakat Temsilciler Meclisi’nde Dışişleri Komitesi Başkanı Brian Mast’ın “sorun çıkarabileceğini,” bunu aşmak için yollar arandığını söylüyor” dedi.

YENİ PROTOTİP TANITILMIŞTI

KAAN’ın yeni prototipi P2 geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Tanıtılan uçakta sadece prototipler için verilen ABD yapımı GE 129-F110 motoru bulunuyordu. Öte yandan Türk mühendisler, uçak için yerli üretim TF3500 motorlar üzerinde de çalışıyor. Ancak motorun ne zaman hazır olacağı belirsizliğini koruyor.

HAKAN FİDAN 6 AY ÖNCE NE DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz yılın eylül ayında yaptığı açıklamada KAAN’ın motorlarının satış onayının ABD Kongresi’nde bekletildiğini söylemişti. Fidan 27 Eylül’de New York’ta yaptığı açıklamada, "Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin. ABD ile olan ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez uluslararası sistemde daha farklı arayışların içerisine itecek” ifadelerini kullanmıştı.