Yeniçağ Gazetesi
17 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı

Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i ve oyuncularını eleştiren Kaan Sekban’a, dizinin İso'su Erdem Şanlı’dan çok sert yanıt geldi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı - Resim: 1

Kaan Sekban reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz'in oyuncularını eleştirdi. Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı ise o yoruma çok sert tepki gösterdi.

1 7
Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı - Resim: 2

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz bu sezonun en iddialı yapımları arasında. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolde olduğu dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

2 7
Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı - Resim: 3

Kaan Sekban ise diziyi sert sözlerle eleştirdi. Sekban "O dizi berbat bir şeye dönüştü. Yapay zeka gibi sahneleriyle dalga geçiyor herkes Twitter'da" diye konuştu.

3 7
Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı - Resim: 4

Sekban daha sonra ise Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'ı da ima ederek "Oradan bir kız bir erkek korkunç oyunculularıyla bir reklamda oynadılar ya" dedi.

4 7
Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı - Resim: 5

Bu ifadelerin ardından, Taşacak Bu Deniz projesinin İso'su Erdem Şanlı sessiz kalamadı. Kaan Sekban’a sert bir dille tepki gösteren Şanlı, şu sözleri dile getirdi:

5 7
Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı - Resim: 6

"Korkunç oyunculuklar mı? Bilgin kadarıyla seni Trabzon'a bekliyorum... Aşağılık bir insansın ki etkileşim almak için yüzlerce insanın emeğini hiçe sayıyorsun. Bence karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın.

6 7
Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı - Resim: 7

Biz oyuncu arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi yapıyoruz. Sen ve senin gibi tüm ekibin emeğini mesleğini hiçe sayan aşağılık insanları Trabzon'a davet ediyoruz. Edebinizle yorum yapın. "BİZ HEPİMİZ MESLEĞİMİZİ İCRA EDİYORUZ."

7 7
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro