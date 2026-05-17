Kaan Sekban’ın eleştirileri 'Taşacak Bu Deniz' ekibini ayağa kaldırdı: Dizinin İso'su çıldırdı
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'i ve oyuncularını eleştiren Kaan Sekban’a, dizinin İso'su Erdem Şanlı’dan çok sert yanıt geldi.
TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz bu sezonun en iddialı yapımları arasında. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrolde olduğu dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Kaan Sekban ise diziyi sert sözlerle eleştirdi. Sekban "O dizi berbat bir şeye dönüştü. Yapay zeka gibi sahneleriyle dalga geçiyor herkes Twitter'da" diye konuştu.
Sekban daha sonra ise Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'ı da ima ederek "Oradan bir kız bir erkek korkunç oyunculularıyla bir reklamda oynadılar ya" dedi.
Bu ifadelerin ardından, Taşacak Bu Deniz projesinin İso'su Erdem Şanlı sessiz kalamadı. Kaan Sekban’a sert bir dille tepki gösteren Şanlı, şu sözleri dile getirdi:
"Korkunç oyunculuklar mı? Bilgin kadarıyla seni Trabzon'a bekliyorum... Aşağılık bir insansın ki etkileşim almak için yüzlerce insanın emeğini hiçe sayıyorsun. Bence karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın.
Biz oyuncu arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi yapıyoruz. Sen ve senin gibi tüm ekibin emeğini mesleğini hiçe sayan aşağılık insanları Trabzon'a davet ediyoruz. Edebinizle yorum yapın. "BİZ HEPİMİZ MESLEĞİMİZİ İCRA EDİYORUZ."