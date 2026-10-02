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Kaynak: AA

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu için hazırlıklar hız kazandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, P1 prototipinin bütün sistem testlerinin tamamlandığını ve yer testlerine geçileceğini açıkladı. Yavaş taksi testleri tamamlanan KAAN'ın hızlı taksi testlerinin ardından bu yıl içerisinde gökyüzüyle buluşturulması hedefleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki TEKNOFEST, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, festivalde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez TEKNOFEST'te sergilenen KAAN'ın test sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi.

KAAN'IN İLK UÇUŞU İÇİN TARİH VERDİ

KAAN'ın Türkiye'nin en gözde projelerinden biri olduğunu belirten Demiroğlu, P1 prototipinin bütün sistem testlerinin tamamlandığını ve yer testlerine girmek üzere olduğunu söyledi.

İlk uçuşun P0 prototipiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Demiroğlu, P1 prototipinde yavaş taksi testlerinin de tamamlandığını belirtti.

Hızlı taksi testlerinin ardından uçuş hazırlıklarının devam edeceğini aktaran Demiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Onları da yaptık. Şimdi yer testlerinden sonra hızlı taksi yapacağız. Orada da herhangi bir aksaklık ve gecikme olmazsa çok yakın zamanda belki bu ay içerisinde belki önümüzdeki ay ama inşallah bu sene içerisinde P1'imizi göklerle buluşturacağız."

Demiroğlu, P1'in ardından P2 prototipinin de aynı süreçten geçeceğini belirterek iki prototip üzerindeki çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiğini kaydetti.

HÜRKUŞ İÇİN AZERBAYCAN'LA 14 UÇAKLIK ANLAŞMA

Demiroğlu, HÜRKUŞ-II projesinde de önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti. Geçtiğimiz ay HÜRKUŞ-II'nin Hava Kuvvetlerine teslim edildiğini hatırlatan Demiroğlu, Azerbaycan ile 14 uçaklık ihracat sözleşmesinin de eylül ayında imzalandığını söyledi.

Türkiye'nin artık yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmediğini vurgulayan Demiroğlu, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek seviyeye geldiklerini ifade etti.

HÜRKUŞ'un ihracat başarısının devam edeceğine inandığını belirten Demiroğlu, ilerleyen aylarda ve yıllarda hem eğitim hem de hafif silahlı taarruz konfigürasyonlarında yeni anlaşmalar yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Azerbaycan'a teslim edilecek ilk 14 uçaklık parti için üretimin Türkiye'de yapılacağını aktaran Demiroğlu, hızlı teslimat talebi nedeniyle Hava Kuvvetlerine üretilen uçaklardan teslimat gerçekleştirileceğini bildirdi.

AZERBAYCAN'DA İHA ÜRETİMİ DE GÜNDEMDE

TUSAŞ ürünlerinin Azerbaycan'da ortak üretimine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Demiroğlu, bu kapsamda farklı insansız hava aracı platformlarının değerlendirildiğini söyledi.

SÜPER ŞİMŞEK, ŞİMŞEK ve AYAZ gibi küçük taktik İHA platformlarının Azerbaycan'da üretilmesinin görüşülen konular arasında bulunduğunu ifade etti.

HÜRJET İÇİN TESLİMAT TAKVİMİ AÇIKLANDI

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, jet eğitim uçağı HÜRJET'in geliştirme ve üretim sürecine ilişkin de bilgi verdi.

İki prototiple yaklaşık 600 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirildiğini belirten Demiroğlu, üçüncü prototipin geçtiğimiz ay ilk uçuşunu yaptığını, dördüncü prototipin ise yıl bitmeden ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin hedeflendiğini söyledi.

Seri üretim faaliyetlerinin başladığını açıklayan Demiroğlu, HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine 2027'nin sonunda, İspanya'ya ise 2028'in sonunda teslim edilmeye başlanacağını bildirdi.

TUSAŞ ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM

TUSAŞ'ın üretiminin yüzde 30'unu kendi bünyesinde, yüzde 70'ini ise alt yükleniciler aracılığıyla gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirten Demiroğlu, bu modelle yardımcı sanayinin de gelişmesini amaçladıklarını söyledi.

Detay parça üretiminde yüzde 60 seviyesine yaklaştıklarını aktaran Demiroğlu, bu oranı yüzde 70-80'e, komponent seviyesindeki üretim payını ise yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu kapsamda Kayseri'deki TOMTAŞ'a HÜRJET'in komponent montajlarının verildiğini belirten Demiroğlu, üretim paylaşımının farklı firmalarla genişletileceğini ifade etti.

HAVA SOJ TESLİMATLARI 2027'DE HEDEFLENİYOR

Hava SOJ (Elektronik Harp Uçağı) projesinde iki uçağın kalifikasyon uçuşlarının sürdüğünü belirten Demiroğlu, bir uçağın iç modifikasyonlarının ve görev sistemlerinin yüklenmesinin devam ettiğini, diğer uçağın ise dış modifikasyonlarının tamamlandığını söyledi.

Demiroğlu, iki uçağın da gelecek yıl teslim edilmesinin hedeflendiğini belirterek test çalışmalarının ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte sürdürüldüğünü bildirdi.