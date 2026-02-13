Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak KAAN projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Test sürecinde kullanılacak yeni prototipler hangardan çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Görgün, “tam boy statik” testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışıyla birlikte, ilk uçuşunu gerçekleştiren prototip ile ikinci uçuş prototipinin aynı karede yer almasının teknik açıdan önemli bir eşik olduğunu söyledi.

“KAAN, bir uçağın ötesinde”

KAAN’ın yalnızca bir savaş uçağı değil, Türkiye’nin mühendislik kapasitesinin ve savunma alanındaki bağımsızlık hedefinin sembolü olduğunu vurgulayan Görgün, projenin Türk Hava Kuvvetleri envanterinde uzun yıllar görev yapacak yeni nesil bir muharip uçağın özgün olarak geliştirilmesini amaçladığını belirtti.

KAAN’ın düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari, sensör füzyonu ve artırılmış durumsal farkındalık gibi özelliklerle hem hava-hava hem hava-yer görevlerinde üstün performans sunmasının hedeflendiğini ifade etti.

Seri üretim hazırlıkları sürüyor

2024 yılında ilk uçuşunu yapan prototipin ardından geliştirme ve üretim süreçlerinin aralıksız devam ettiğini kaydeden Görgün, statik test prototipinin tamamlanmasının tasarım ve doğrulama süreçlerinin olgunlaştığını gösterdiğini söyledi.

Yerli motor geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü belirten Görgün, KAAN’ın fazlı şekilde kabiliyet artırımıyla ilerlediğini ve savunma sanayii altyapısını güçlendiren stratejik bir teknoloji programı niteliği taşıdığını vurguladı.

Projenin yerli tedarik zincirinde 20’den fazla şehirde 300’ü aşkın firmanın ve 5 binden fazla çalışanın yer aldığı aktarıldı. Seri üretim hazırlıklarının da eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi.