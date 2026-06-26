Küresel savunma sanayisinde dengeler yeniden şekillenirken, ülkelerin askeri havacılık envanterleri de mercek altına alındı. Son yıllarda yerli ve milli savunma projeleriyle dikkat çeken Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası
Türkiye, savunma sanayisindeki yerli ve milli projelerle hava gücünü artırmaya devam ederken, dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri ve Türkiye’nin listedeki konumu yeniden gündeme geldi. Özellikle KAAN faktörü etkili oldu. İşte liste...Kaynak: Diğer
Sabah'ın derlediği habere göre, özellikle milli muharip uçak KAAN başta olmak üzere havacılık alanındaki atılımlar, Türkiye’nin savunma kapasitesine yönelik ilgiyi artırıyor.
Peki, dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri hangileri ve Türkiye bu listede hangi sırada yer alıyor?
SAVAŞ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER VE SAYILARI
Eritre: 1
Demokratik Kongo: 1
Güney Afrika: 2
Slovakya: 2
Kongo Cumhuriyeti: 2
Meksika: 3
Honduras: 4
Ermenistan: 4
Sri Lanka: 5
Uganda: 6
Gabon: 6
Mozambik: 8
Mali: 9
Tunus: 10
Libya: 10
Hırvatistan: 10
Bulgaristan: 10
Sırbistan: 11
Namibya: 11
Küba: 11
Botsvana: 11
Macaristan: 12
Çekya: 12
Azerbaycan: 12
Zimbabve: 13
Tanzanya: 14
Nijerya: 14
Peru: 15
Avusturya: 15
Kolombiya: 16
Kenya: 17
Romanya: 21
Arjantin: 23
Avustralya: 24
Irak: 26
Malezya: 26
Etiyopya: 25
Avustralya: 24
Bahreyn: 24
Bahreyn: 24
Türkmenistan: 24
Etiyopya: 25
Irak: 26
Malezya: 26
Yemen: 27
Portekiz: 28
Umman: 29
Venezuela: 30
Danimarka: 31
Hollanda: 32
Belarus: 36
Sudan: 37
Endonezya: 41
Vietnam: 41
Bangladeş: 42
Belçika: 43
Brezilya: 43
Kuveyt: 43
İsviçre: 43
Şili: 45
Finlandiya: 54
Myanmar: 58
Özbekistan: 58
Polonya: 59
Kazakistan: 63
Kanada: 66
Ukrayna: 70
İsveç: 71
Fas: 83
İtalya: 89
Singapur: 100
Katar: 102
Cezayir: 102
Suriye: 104
Birleşik Krallık: 113
Almanya: 129
İspanya: 137
Yunanistan: 178
İran: 188
TÜRKİYE: 201
Japonya: 217
Fransa: 226
Mısır: 238
İsrail: 240
Suudi Arabistan: 283
Tayvan: 285
Güney Kore: 315
Pakistan: 328
Kuzey Kore: 368
Hindistan: 513
Rusya: 833
Çin: 1212
ABD: 1790