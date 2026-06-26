Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası

KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası

Türkiye, savunma sanayisindeki yerli ve milli projelerle hava gücünü artırmaya devam ederken, dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri ve Türkiye’nin listedeki konumu yeniden gündeme geldi. Özellikle KAAN faktörü etkili oldu. İşte liste...

Kaynak: Diğer
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KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 1

Küresel savunma sanayisinde dengeler yeniden şekillenirken, ülkelerin askeri havacılık envanterleri de mercek altına alındı. Son yıllarda yerli ve milli savunma projeleriyle dikkat çeken Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 2

Sabah'ın derlediği habere göre, özellikle milli muharip uçak KAAN başta olmak üzere havacılık alanındaki atılımlar, Türkiye’nin savunma kapasitesine yönelik ilgiyi artırıyor.

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KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 3

Peki, dünyanın en çok savaş uçağına sahip ülkeleri hangileri ve Türkiye bu listede hangi sırada yer alıyor?

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KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 4

SAVAŞ UÇAĞI BULUNAN ÜLKELER VE SAYILARI

Eritre: 1

Demokratik Kongo: 1

Güney Afrika: 2

Slovakya: 2

Kongo Cumhuriyeti: 2

4 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 5

Meksika: 3

Honduras: 4

Ermenistan: 4

Sri Lanka: 5

Uganda: 6

5 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 6

Gabon: 6

Mozambik: 8

Mali: 9

Tunus: 10

Libya: 10

6 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 7

Hırvatistan: 10

Bulgaristan: 10

Sırbistan: 11

Namibya: 11

7 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 8

Küba: 11

Botsvana: 11

Macaristan: 12

Çekya: 12

Azerbaycan: 12

8 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 9

Zimbabve: 13

Tanzanya: 14

Nijerya: 14

Peru: 15

Avusturya: 15

9 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 10

Kolombiya: 16
Kenya: 17
Romanya: 21
Arjantin: 23
Avustralya: 24

10 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 11

Irak: 26

Malezya: 26

Etiyopya: 25

Avustralya: 24

Bahreyn: 24

11 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 12

Bahreyn: 24
Türkmenistan: 24
Etiyopya: 25
Irak: 26
Malezya: 26

12 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 13

Yemen: 27
Portekiz: 28
Umman: 29
Venezuela: 30
Danimarka: 31

13 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 14

Hollanda: 32
Belarus: 36
Sudan: 37
Endonezya: 41
Vietnam: 41

14 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 15

Bangladeş: 42
Belçika: 43
Brezilya: 43
Kuveyt: 43
İsviçre: 43

15 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 16

Şili: 45
Finlandiya: 54
Myanmar: 58
Özbekistan: 58
Polonya: 59

16 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 17

Kazakistan: 63
Kanada: 66
Ukrayna: 70
İsveç: 71
Fas: 83

17 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 18

İtalya: 89
Singapur: 100
Katar: 102
Cezayir: 102
Suriye: 104

18 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 19

Birleşik Krallık: 113
Almanya: 129
İspanya: 137
Yunanistan: 178
İran: 188

19 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 20

TÜRKİYE: 201

20 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 21

Japonya: 217
Fransa: 226
Mısır: 238
İsrail: 240
Suudi Arabistan: 283

21 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 22

Tayvan: 285
Güney Kore: 315
Pakistan: 328
Kuzey Kore: 368

22 23
KAAN dengeleri değiştirdi: Dünyada en çok savaş uçağı olan ülkeler listesine Türkiye damgası - Resim: 23

Hindistan: 513
Rusya: 833
Çin: 1212
ABD: 1790

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