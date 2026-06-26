2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçta ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da galibiyet golünü kaydeden Kaan Ayhan, karşılaşmanın ardından duygusal açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya erken veda ettikleri için buruk bir mutluluk yaşadıklarını belirten milli futbolcu, attığı gole tam anlamıyla sevinemediğini dile getirdi.

'GOL ATTIM AMA PEK SEVİNEMEDİM'

Kaan Ayhan, "Zor tabii, tadını daha çok çıkarmak isterdik. Dünya Kupası'nda gol atmak herkese nasip olmaz ama pek sevinemedik. Bunun ilk başta nedeni takımımızın ilk iki maçta alamadığı puanlardı." dedi.

'EN BÜYÜK ELEŞTİRİYİ BİZ YAPACAĞIZ'

Takım olarak sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan tecrübeli savunmacı, "En büyük eleştiriyi biz yapacağız ama belki kısa bir süre de olsa milletimizi sevindirdiysek ne mutlu bize. Çok duygusal bir maçtı, derine girmeyeceğim ama gerçekten duygusal bir maçtı." ifadelerini kullandı.

'DAHA GÜZEL GÜNLER OLACAK'

Geleceğe umutla baktıklarını söyleyen Kaan Ayhan, "Bundan sonra daha güzel günler olacak. Kolay değil, hep arkadan gelip takım arkadaşlarımızı itelemek kolay değil. Önemli olan birbirimize sahip çıkmamız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.