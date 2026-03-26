A Milli Futbol Takımı oyuncusu Kaan Ayhan, FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

“SAHADA HEYECANI YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Dünya Kupası’na gitmek istediklerini belirten Kaan Ayhan, “Sakin kalmaya çalışıyoruz, planlarımızdan biri bu. Tribünün heyecanını da sahaya yansıtmak istiyoruz. Önemli maçlara çıkan biri olarak Dünya Kupası’nda hiç oynamadım, takımda oynayan kimse yok. Takım içinde konuştuk bunu. Final olarak bakıyoruz. İnşallah bu maçı da, ikinci maçı da kazanıp Dünya Kupası’na gideriz” dedi.

“DÜNYA KUPASI’NA GİTMEYİ HAK EDİYORUZ”

Milli takımda son dönemde Dünya Kupası maçlarının sıkça konuşulduğunu ifade eden Kaan Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2-3 aydır Milli Takım konusu açılınca hep bu maçı konuşuyoruz. Hocamız da toplantıda yaptığı konuşmayla birlikte motiveyiz, çok yüksek motiveyiz. İyi hazırlandık. Dünya Kupası’na gitmeyi hak ediyoruz, umarım başarırız.”