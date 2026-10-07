Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor

Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor

Galatasaray'ın tecrübeli jokeri Kaan Ayhan, bu sezon aradığı forma şansını Kasımpaşa karşılaşmasıyla bulmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor - Resim: 1

Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon yeterince süre alamayan ve teknik direktör Okan Buruk ile birebir bir görüşme gerçekleştirerek daha fazla sahada kalma talebini ileten deneyimli futbolcunun beklediği fırsat ayağına geldi.

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Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor - Resim: 2

Sezonun geride kalan bölümünde sadece Süper Lig'in açılış haftasındaki Çorum FK mücadelesinde 1 dakika şans bulabilen ve Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almayan Kaan Ayhan, Kasımpaşa maçı öncesinde teknik heyetin ilk tercihi durumuna geçti.

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Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor - Resim: 3

SALLAİ’NİN SAKATLIĞI KAPIYI AÇTI

Sağ bek pozisyonundaki bu değişimde Roland Sallai’nin sakatlığı belirleyici rol oynadı.

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Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor - Resim: 4

Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak Macaristan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarılan Sallai’nin henüz sahaya çıkacak seviyeye gelmemesi, Okan Buruk’u alternatif arayışlarına itti.

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Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor - Resim: 5

Masada birden fazla opsiyon bulunmasına rağmen, teknik heyetin sağ bekteki favorisi Kaan Ayhan oldu.

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Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor - Resim: 6

MİLLİ ARADA FORM MESAJI VERDİ

Milli maç arasında Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ bekte görev alan ve 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla hazır olduğunun sinyalini verdi.

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Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor - Resim: 7

Mücadelenin 88. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle 3-3'lük skoru belirleyen tecrübeli isim, Kasımpaşa maçı öncesinde forma rekabetinde bir adım öne geçti.

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Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor - Resim: 8
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Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor - Resim: 9
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