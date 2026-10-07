Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon yeterince süre alamayan ve teknik direktör Okan Buruk ile birebir bir görüşme gerçekleştirerek daha fazla sahada kalma talebini ileten deneyimli futbolcunun beklediği fırsat ayağına geldi.
Kaan Ayhan bileti kaptı: 5 maç sonra sahalara dönüyor
Galatasaray'ın tecrübeli jokeri Kaan Ayhan, bu sezon aradığı forma şansını Kasımpaşa karşılaşmasıyla bulmaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sezonun geride kalan bölümünde sadece Süper Lig'in açılış haftasındaki Çorum FK mücadelesinde 1 dakika şans bulabilen ve Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer almayan Kaan Ayhan, Kasımpaşa maçı öncesinde teknik heyetin ilk tercihi durumuna geçti.
SALLAİ’NİN SAKATLIĞI KAPIYI AÇTI
Sağ bek pozisyonundaki bu değişimde Roland Sallai’nin sakatlığı belirleyici rol oynadı.
Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak Macaristan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarılan Sallai’nin henüz sahaya çıkacak seviyeye gelmemesi, Okan Buruk’u alternatif arayışlarına itti.
Masada birden fazla opsiyon bulunmasına rağmen, teknik heyetin sağ bekteki favorisi Kaan Ayhan oldu.
MİLLİ ARADA FORM MESAJI VERDİ
Milli maç arasında Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sağ bekte görev alan ve 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla hazır olduğunun sinyalini verdi.
Mücadelenin 88. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle 3-3'lük skoru belirleyen tecrübeli isim, Kasımpaşa maçı öncesinde forma rekabetinde bir adım öne geçti.