Geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilen ünlü fenomen Daddoa’dan acı haber geldi. Genç fenomenin acı haberi hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.
K-beauty dünyası yasta: Genç fenomenden acı haber geldi
Sosyal medyada milyonlara ulaşan takipçi kitlesiyle bir akımın öncülerinden kabul edilen Koreli influencer Daddoa, 29 yaşında yaşamını yitirdi.
K-beauty akımının dünyaya tanıtılmasında önemli payı olduğu bilinen Güney Koreli influencer Daddoa, 29 yaşında yaşamını yitirdi. Beklenmedik ölümü, hem Güney Kore’de hem de yurt dışındaki takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.
ÖLÜM NEDENİNE DAİR AYRINTI VERİLMEDİ
Gerçek adı Lee Da-sol olan ve dijital dünyada Daddoa ismiyle tanınan fenomenin 16 Aralık’ta hayatını kaybettiği, ajansı Leferi Beauty Entertainment tarafından Noel günü kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada ölüm nedenine dair ayrıntı verilmezken, ailenin talebi doğrultusunda doğrulanmamış bilgiler ve spekülasyonlardan kaçınılması istendi.
LEE DA-SOL KİMDİR?
Gerçek adı Lee Da-sol olan ve sosyal medyada Daddoa ismiyle tanınan influencer, K-beauty akımının dünya çapında yayılmasında öncü rol oynayan isimler arasında yer almıştı.
2014 yılında moda, makyaj ve beslenme temalı paylaşımlarıyla dijital platformlarda dikkat çekmeye başlayan Daddoa, kısa sürede YouTube’da 1,2 milyon aboneye ulaşarak geniş bir kitle edindi.
Sadece içerik üretimiyle sınırlı kalmayan Daddoa, Kore kozmetik markalarının yurt dışına doğrudan pazarlanmasına öncülük eden ilk influencerlardan biri oldu.
2016 yılında Çin’in önde gelen video platformlarından Youku ile özel bir anlaşma yaptı.
Aynı yılın ocak ayında Weibo tarafından “2015 Yılının En İyi Güzellik İçerik Üreticisi” seçildi ve eş zamanlı olarak Taobao’da açtığı K-Beauty Select Store ile Kore ürünlerini Çinli tüketicilerle buluşturdu.
Başarısı uluslararası alanda da takdir gören Daddoa, Women’s Wear Daily tarafından “Sosyal Güzellik Medya Yıldızı” unvanına layık görülürken, global kozmetik markası MAC tarafından ise “Küresel Güzellik Kahramanı” olarak seçildi.