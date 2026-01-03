K-beauty dünyası yasta: Genç fenomenden acı haber geldi

Sadece içerik üretimiyle sınırlı kalmayan Daddoa, Kore kozmetik markalarının yurt dışına doğrudan pazarlanmasına öncülük eden ilk influencerlardan biri oldu.

2016 yılında Çin’in önde gelen video platformlarından Youku ile özel bir anlaşma yaptı.

Aynı yılın ocak ayında Weibo tarafından “2015 Yılının En İyi Güzellik İçerik Üreticisi” seçildi ve eş zamanlı olarak Taobao’da açtığı K-Beauty Select Store ile Kore ürünlerini Çinli tüketicilerle buluşturdu.

Başarısı uluslararası alanda da takdir gören Daddoa, Women’s Wear Daily tarafından “Sosyal Güzellik Medya Yıldızı” unvanına layık görülürken, global kozmetik markası MAC tarafından ise “Küresel Güzellik Kahramanı” olarak seçildi.