Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi Inter'e deplasmanda 3-2 kaybederek moral bozukluğu yaşayan Juventus bir kötü haber de ara transfer döneminde Bologna'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emil Holm'den geldi.

EMIL HOLM INTER MAÇINDA SAKATLANDI

Inter maçında oyuna sonradan giren İsveçli sağ bekin sakatlandığı öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre; sağ baldırında kas yaralanması tespit edilen Emil Holm bir süre sahalardan uzak kalacak. 25 yaşındaki savunmacının sahalara ne zaman döneceği 2 hafta sonra yeniden yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi.

GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK

Böylelikle Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray maçında Emil Holm'den yararlanamayacak.