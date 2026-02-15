Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maç öncesi Inter'e deplasmanda 3-2 kaybederek moral bozukluğu yaşayan Juventus bir kötü haber de ara transfer döneminde Bologna'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emil Holm'den geldi.

İtalya Derbisi'nde dramatik son: Hakan Çalhanoğlu Kenan Yıldız'ı eli boş gönderdiİtalya Derbisi'nde dramatik son: Hakan Çalhanoğlu Kenan Yıldız'ı eli boş gönderdiSpor

EMIL HOLM INTER MAÇINDA SAKATLANDI

Inter maçında oyuna sonradan giren İsveçli sağ bekin sakatlandığı öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre; sağ baldırında kas yaralanması tespit edilen Emil Holm bir süre sahalardan uzak kalacak. 25 yaşındaki savunmacının sahalara ne zaman döneceği 2 hafta sonra yeniden yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi.

Juventus'un yeni transferi Emil Holm Galatasaray maçı öncesi sakatlandı - Resim : 2

GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK

Böylelikle Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray maçında Emil Holm'den yararlanamayacak.