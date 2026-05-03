İtalya Serie A'nın 35'inci haftasında Juventus Hellas Verona'yı konuk etti.

KENAN YILDIZ'LI JUVENTUS BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDI

Kenan Yıldız'ın sakatlık şüphesine rağmen ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği maçta Torino ekibi Como'nun puan kaybettiği haftada eline geçen fırsatı değerlendiremedi.

HELLAS VERONA İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Hellas Verona ilk yarıyı 33'üncü dakikada Kieran Bowie'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Juventus'ta oyuna giren Dusan Vlahovic maça beraberliği getiren isim oldu.

VLAHOVIC GERİ DÖNÜŞ UMUDUNU YEŞERTTİ

Vlahovic 62'de sahneye çıkarak attığı golle Juventus'un geri dönüş umudu oldu. Ancak kalan dakikalarda rakip kalede yoğun baskı kurmasına rağmen Spalletti'nin öğrencileri aradığı golü bulamadı.

ZHEGROVA 90+3'TE DİREĞE TAKILDI

Son dakikaları nefes kesen mücadelede Kosovalı yıldız Zhegrova'nın 90+3'teki sert şutunda top direkten geri geldi. Bu pozisyon maçın son dakikasında kırılma anı oldu ve Juventus Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARIŞ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla puanını 65'e yükselten Juventus'un Şampiyonlar Ligi için yarıştığı Como ile arasındaki puan farkı aynı kaldı. (3)

Küme düşmesi kesinleşen Hellas Verona ise Juventus'un Şampiyonlar Ligi hedefine darbe vurdu.