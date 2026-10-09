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Kaynak: Haber Merkezi

Juventus, Nico Gonzalez'in geleceğiyle ilgili önemli bir adım attı. İtalyan kulübü, oyuncuyla yola devam etme kararı alarak sözleşmesini yeniledi.

NICO GONZALEZ İLE YOLA DEVAM

Juventus'tan yapılan açıklamada, Nico Gonzalez'in sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kulüp böylece Gonzalez'in geleceği konusunda kararını verirken, oyuncuyla uzun vadeli bir anlaşmaya imza atmış oldu.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR UZATILDI

Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Nico Gonzalez'in Juventus ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam edecek. İtalyan ekibi, sözleşme uzatma kararıyla oyuncuyu uzun vadeli planlarında tuttuğunu gösterdi.