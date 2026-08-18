Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu Guglielmo Vicario transferiyle güçlendirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, Tottenham forması giyen 29 yaşındaki İtalyan file bekçisinin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Juventus'tan yapılan açıklamada, Vicario'nun 30 Haziran 2027 tarihine kadar kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Torino ekibi, deneyimli kaleciyi kadrosuna katarak önemli bir takviye gerçekleştirdi.

AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Guglielmo Vicario, Tottenham kariyerinde 2025 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Deneyimli kaleci, yeni sezonda Juventus'un başarısı için mücadele edecek.