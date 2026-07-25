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Lois Openda, kiralık olarak Olympique Lyon forması giymeye hazırlanıyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano başta olmak üzere birçok kaynağın aktardığına göre taraflar sözlü anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Lyon, kiralama için yaklaşık 3 milyon euro ödeyecek ve 25 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamını karşılayacak.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNMUYOR

İlk iddialarda satın alma opsiyonunun yer alacağı öne sürülse de son bilgilere göre anlaşmada herhangi bir satın alma maddesi bulunmuyor.

Belçikalı golcünün transferi kabul ettiği ve gelecek hafta sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi imzaların atılmasının beklendiği ifade edildi.

LİGUE 1'E GERİ DÖNÜYOR

Openda, 2022-23 sezonunda Lens formasıyla Ligue 1'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş, attığı 21 golle takımının ligi ikinci sırada tamamlamasında önemli rol oynamıştı.

JUVENTUS'TA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Juventus, Openda'yı 2025 yazında RB Leipzig'den kiralamış, anlaşmadaki yaklaşık 40 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi daha sonra devreye girmişti.

Ancak Belçikalı forvet, Torino ekibinde beklenen etkiyi yaratamadı. Geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta sadece 2 gol kaydeden Openda, çoğunlukla sonradan oyuna dahil oldu ve ilk 11'de kalıcı bir yer edinmeyi başaramadı.

33 kez Belçika Milli Takımı formasını giyen golcü, Lyon'da kariyerini yeniden çıkışa geçirmeyi hedefliyor.