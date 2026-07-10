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Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın sağlık durumuyla ilgili İtalya’dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun yaşadığı diz problemi nedeniyle yeni sezon öncesi belirsizlik sürüyor.

DİZ AĞRILARI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 50 resmi maçta görev alan ve takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Kenan Yıldız’ın, Dünya Kupası’nın ardından da diz ağrılarının devam ettiği öne sürüldü.

TEDAVİSİ ALMANYA’DA SÜRÜYOR

Tuttosport’un haberine göre genç yıldız, tatilini geçirdiği Almanya’da kendisi için hazırlanan özel tedavi programını uygulamaya devam ediyor.

KARARI SAĞLIK EKİBİ VERECEK

Kenan Yıldız’ın Torino’ya dönüşünün ardından Juventus sağlık ekibinin detaylı kontroller gerçekleştireceği ve ameliyat gerekip gerekmediğine karar vereceği belirtildi. Teknik heyetin de sağlık ekibinden çıkacak rapora göre yeni sezon planlamasını şekillendireceği ifade edildi.