Şampiyonlar Ligi'nin play-off aşamasında Galatasaray ve Juventus eşleşme ihtimali bulunurken, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, yayıncı kuruluşa olası eşleşme açıklamalar yaptı.

İtalyan çalıştırıcı, Galatasaray ile eşleşmesnin keyif verici olacağına değinirken, Türk taraftarların tutkusuna da ayrıca parmak bastı.

İtalyan ekibinin teknik adamı, “Türkiye, futbol tutkusu çok yüksek bir ülke. İstanbul’da böyle bir atmosferde oynamak güzel bir deneyim olur. Galatasaray gibi zorlu bir rakibe karşı mücadele etmek her zaman özeldir. Play-off aşamasında her rakip güçlüdür ancak Türkiye futbola tutkuyla bağlı bir ülke.” şeklinde yorumda bulundu.