Anasayfa Spor Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen listeye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen listeye damga vurdu

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Juventus rövanşında attığı kritik golle tur kapısını aralarken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında da zirve takibini sürdürdü.

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Victor Osimhen, Juventus rövanşında 105+1’de ağları havalandırdı. Galatasaray, uzatmalarda 3-2 kaybetse de ilk maç avantajıyla tur atladı.

Nijeryalı yıldız, skoru 3-1’e getiren golüyle eşleşmenin kader anında sahneye çıktı. Bu gol Galatasaray’ın son 16 biletini perçinledi.

OSIMHEN 4. KEZ MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 4. kez maçın oyuncusu seçildi. Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax ve Juventus maçlarında öne çıktı.

OSIMHEN 4. SIRAYI HAALAND İLE PAYLAŞIYOR

Osimhen, 8 maçta 7 golle krallık yarışında 4. sırada. Erling Haaland ile aynı basamakta yer alıyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVE MBAPPE'NİN

Gol krallığında Kylian Mbappé 13 golle lider. Onu 10 golle Anthony Gordon ve 8 golle Harry Kane takip ediyor.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 13 gole ulaştı. Bu alanda kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumunda.

