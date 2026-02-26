Victor Osimhen, Juventus rövanşında 105+1’de ağları havalandırdı. Galatasaray, uzatmalarda 3-2 kaybetse de ilk maç avantajıyla tur atladı.
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen listeye damga vurdu
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Juventus rövanşında attığı kritik golle tur kapısını aralarken aynı zamanda Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında da zirve takibini sürdürdü.Derleyen: Furkan Çelik
Nijeryalı yıldız, skoru 3-1’e getiren golüyle eşleşmenin kader anında sahneye çıktı. Bu gol Galatasaray’ın son 16 biletini perçinledi.
OSIMHEN 4. KEZ MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Osimhen bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 4. kez maçın oyuncusu seçildi. Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax ve Juventus maçlarında öne çıktı.
OSIMHEN 4. SIRAYI HAALAND İLE PAYLAŞIYOR
Osimhen, 8 maçta 7 golle krallık yarışında 4. sırada. Erling Haaland ile aynı basamakta yer alıyor.
GOL KRALLIĞINDA ZİRVE MBAPPE'NİN
Gol krallığında Kylian Mbappé 13 golle lider. Onu 10 golle Anthony Gordon ve 8 golle Harry Kane takip ediyor.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 13 gole ulaştı. Bu alanda kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu konumunda.