UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, İtalya’nın Torino kentinde Juventus’a konuk oluyor.

İlk karşılaşmayı 5-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, elde ettiği avantajı koruyarak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

MAÇ ÖNCESİ STAT ÇEVRESİNDE ORTALIK KARIŞTI

Kritik mücadele öncesinde stadyum çevresinde istenmeyen olaylar yaşandı. Karşılaşma için Torino’ya giden Galatasaray taraftarlarına, maç saatine yakın stat çevresindeki güvenlik güçlerinin müdahalede bulunduğu öğrenildi.

İTALYAN POLİSİNİN TARAFTARLARA SERT MÜDAHALESİ GÜNDEM OLDU

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesinde İtalyan polisinin stadyum çevresinde sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik sert müdahalesi sosyal medyada da gündem oldu.

Müdahalenin nedeni ve olaylarda gözaltı olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.