İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sergilediği performansla Avrupa’da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, alacağı maaşla takımda zirvede...
Juventus forması giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, takımıyla sözleşmesini uzattı; kazanacağı parayla da takımın enleri arasına girdi..Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Genç yıldız, birçok dev kulübün radarına girerken Juventus da oyuncusunun geleceğini garanti altına almak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Kenan Yıldız ile bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütüyordu.
Taraflar arasındaki görüşmelerde yaşanan sıcak gelişmeyi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.
YENİ SÖZLEŞMEDE MUTLU SON
Romano’nun haberine göre Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
4 YILLIK YENİ KONTRAT
Haberde, İtalyan devinin 20 yaşındaki yıldız oyuncuyla 4 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.
ZAMLI MAAŞ
Yeni kontratla birlikte Kenan Yıldız’ın yıllık 6 milyon Euro kazanacağı ve takımın en yüksek maaş alan isimleri arasına gireceği ifade edildi.
Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Kenan Yıldız, bu süreçte 9 gol atarken 8 de asist yaparak önemli bir katkı sağladı.
20 yaşındaki yıldızın Juventus ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029’da sona eriyordu.