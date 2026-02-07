Juventus uzun süre görüşmelerin ardından Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzaladı.

İtalyan kulübü resmi hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlarına müjdeli haberi verdi.

«La nostra storia continua» ⭐️



Il futuro è bianconero. Kenan Yildiz fino al 2030.



🎵 Starboy – @theweeknd pic.twitter.com/Sv4ZLtFhfR — JuventusFC (@juventusfc) February 7, 2026

COMOLLI: 'KENAN ADINDAN DA ANLAŞILACAĞI GİBİ BİR YILDIZ"

Kenan Yıldız için düzenlenen imza töreninde söz alan Juventus CEO'su Damien Comolli şunları söyledi:

"İtalyanca ilk kez konuşuyorum, ancak bu vesileyle konuşmamak olmazdı: Menajerden birkaç dakikasını çaldığım için özür dilerim, ancak Kenan'ın sözleşmesinin 2030'a kadar yenilendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Kenan, adından da anlaşılacağı gibi bir yıldız, ama aynı zamanda takıma nasıl hizmet edeceğini bilen bir lider ve şampiyon. Juventus ailesinin değerleriyle aynı olan, büyük değerlerle büyümüş genç bir adam. Juventus'u hak ettiği başarıya geri döndürmek ve geleceğin Juve'sini inşa etmek istiyoruz. Kenan'ın sözleşmesinin yenilenmesi bu yolda önemli bir adım, ancak tek adım olmayacak."

KENAN YILDIZ: 'JUVENTUS BENİM İÇİN BİR AİLE GİBİ'

Juventus ile sözleşme yenilemesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Kenan Yıldız ise duygularını şu şekilde paylaştı:

"Herkese teşekkür ederim ve benim için bir aile gibi olan Juventus ile sözleşmemi yenilediğim için çok mutluyum. Bu takımı çok seviyorum çünkü burada büyük işler başaracağımdan eminim ve taraftarların her zaman arkamda olacağından da eminim. Çok teşekkür ederim, sonuna kadar!"

SPALLETTI: 'KENAN YILDIZ MUAZZAM BİR YETENEK'

Daha önce yaptığı bir açıklamada Kenan Yıldız'ı 'O bir uzaylı' diyerek tanımlayan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti da şu ifadeleri kullandı:

"20 yaşında bir lidere sahip olmak, herkese güç verebilmek demektir; çünkü asıl değeriniz, takımı ne kadar parlattığınızla ölçülür. Diğerleriyle bağ kurmak temel esastır ve ancak bu şekilde herkes daha güçlü hale gelir. Kenan’ın o patlayıcı gücü (hızlanması) var ve büyük avantajlar yaratıyor; Yildiz gerçekten muazzam bir yetenek."