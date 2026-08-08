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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

ARSENAL ROTAYI KENAN YILDIZ’A ÇEVİRDİ

İtalyan gazetesi La Stampa’nın haberine göre; Premier Lig devi Arsenal, hücum hattını güçlendirmek için Kenan Yıldız’ı transfer listesinin üst sıralarına aldı.

Vinicius Junior transferinden sonuç alamayan Arsenal’ın alternatif arayışlarında rotasını milli futbolcuya çevirdiği belirtildi.

İngiliz ekibinin kanat transferindeki ilk hedefinin Kenan Yıldız olduğu ve 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

JUVENTUS SATMAK İSTEMİYOR

Juventus cephesinin ise Kenan Yıldız’ı kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Buna karşın Arsenal’dan gelecek olası bir teklifin değerlendirilebileceği ancak Juventus’un fikrini değiştirebilmesi için teklifin olağanüstü seviyelere ulaşması gerektiği kaydedildi.

BONSERVİSİ 100 MİLYON EURO’NUN ÜZERİNDE

İtalyan ekibinin Kenan Yıldız için transfer masasına oturma şartı da ortaya çıktı. La Stampa’ya göre Juventus, milli futbolcunun ayrılığına ancak 100 milyon Euro’nun çok üzerinde bir bonservis teklifinin gelmesi halinde sıcak bakabilir.