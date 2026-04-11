Juventus ile yeni sözleşme imzalayan Luciano Spalletti, açıklamalarıyla dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, Galatasaray karşısında yaşadıkları Şampiyonlar Ligi hayal kırıklığını unutamadığını söyledi.

SPALLETTI: 'GALATASARAY'A ELENDİĞİMİZ AN BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

Spalletti, Galatasaray’a elendikleri karşılaşmanın ardından yaşadıklarını aktararak, "Geçmişe dönüp beni en çok neyin etkilediğini düşünmem gerekirse, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elendiğimiz o büyük hayal kırıklığı anını söyleyebilirim. Tüm stadyumun bizi alkışladığını, bizi üzgün gördükleri için etrafımızda toplanmak istediklerini görmek bana hepimizin aynı annenin çocuklarıymışız gibi hissettirdi. Çok güzeldi." diye konuştu.

'JUVENTUS İÇİN HER ZAMAN SAVAŞMALIYIZ'

Spalletti, yeni döneme ilişkin ise, “Savaşmalıyız, ne olursa olsun her zaman savaşmalıyız. Taraftarlarımız büyük şampiyonluklar gördüler. Futbol konusunda uzmanlar. Her şeyi bir araya getiren bir tarz, bir zihniyet ve davranış biçimi gerekiyor. Juventus bir kimliktir. Biz de bu kimliğin bir parçası olmakta iyi olmalıyız." ifadeelerini kullandı.