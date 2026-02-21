Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı ağır bir yenilgi alan Juventus ligde Como’yu ağırladı.

JUVENTUS EVİNDE COMO'YA ZORLUK ÇIKARAMADI

İtalya Serie A’nın 26. haftasında oynanan maçta Juventus rakibine hiç zorluk çıkaramadı.

Inter’e kaybettikten sonra ligde şampiyonluk yarışından havlu atan ve Şampiyonlar Ligi’nde de tur umutlarını mucizelere bırakan Juventus Como’ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Mergim Vojvoda’nın golüyle Como Juventus deplasmanında 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle geçilirken Maxence Caqueret 61’de farkı ikiye çıkaran golü attı.

Zorlu mücadelede oyun kontrolünü elinde bulunduran Como ikinci golden sonra tempoyu düşürerek skoru korumayı başardı.

KENAN YILDIZ SPALLETTI'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Juventus’ta maça ilk 11’de başlayan ve 83’üncü dakikada oyundan alınan milli oyuncu Kenan Yıldız, Luciano Spalletti’nin bu kararına tepki gösterdi.

Kenan Yıldız, 83. dakikada oyundan alındı! 👏 pic.twitter.com/9z3RqUH9GU — S Sport (@ssporttr) February 21, 2026

Oyundan çıktığı sırada Kenan Yıldız ile Spalletti arasında yedek kulübesinin önünde kısa süreli bir tartışma yaşadı. İtalyan rejisi o tartışmadan kısa bir anı ekranlara getirdi.

JUVENTUS'UN GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Tüm kulvarlarda galibiyet hasreti toplam 5 maça çıkan Juventus 46 puanda kalırken ligde üç maç sonra kazanan Como puanını 45’e yükseltti.