Galatasaray, 5-2'lik tarihi Juventus galibiyetinin rövanş karşılaşması için İtalya'ya gidecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00’te oynanacak.

DÜDÜK JOAO PİNHEİRO’DE

Avrupa futbolunun merakla beklenen karşılaşmasında hakemlik görevini Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro üstlenecek. Pinheiro, kariyerinde daha önce birçok UEFA organizasyonunda görev almıştı.

YARDIMCILAR VE DÖRDÜNCÜ HAKEM

Pinheiro’nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak.

VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Juventus–Galatasaray mücadelesinde VAR koltuğunda Polonya’dan Tomasz Kwiatkowski yer alacak. AVAR görevini ise Fransa’dan Jerome Brisard üstlenecek.

AVRUPA’DA KRİTİK GECE

Hem Galatasaray hem de Juventus için büyük önem taşıyan bu rövanş karşılaşması, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edecek takımın belirlenmesi açısından kritik bir viraj olacak. Sarı-kırmızılılar, İtalya deplasmanında avantajlı bir skor peşinde sahaya çıkacak.