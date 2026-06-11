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Juventus, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Damien Comolli ile yollarını ayırma kararı aldı.

Geçen yıl göreve getirildiğinde Juventus'ta kadro yapılanması anlamında devrim niteliğinde bir değişim beklentisi içerisine girilmişti. Ancak Comolli'nin yaptığı hamleler sahada karşılık bulmadı.

TRANSFER HAMLELERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Jonathan David, Joao Mario, Openda, Zhegrova, Holm ve Boga gibi transferlerin mimarı olan Comolli'nin beklentilerin altında kalan sezonun ardından görevine son verildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde; Juventus'ta Luciano Spalletti'nin kadrosunda görmek istediği isimlerle ilgili görüşmelerde başarısız olmasının Comolli'nin sonunu getirdiği yazıldı.

Özellikle Kolo Muani, Alexander Sörloth, Alisson Becker gibi transfer görüşmelerinde istenilen sonucun alınamamasının Spalletti'yi ve kulüp yönetimini tedirgin ettiği yazıldı.

Sonuç olarak yeni dönemde yapılacak transfer hamlelerinden önce Juventus radikal bir kararla Comolli ile yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE'DE 1,5 YIL GÖREV YAPMIŞTI

Comolli 2018'te Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevine getirilmiş ve 1,5 yıl sarı lacivertli kulüpte çalışmıştı