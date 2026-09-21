Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu için Juventus'un devreye girdiği ileri sürüldü.

JUVENTUS İLK TEMASI KURDU

Tuttojuve'nin haberine göre Juventus, geçtiğimiz haftalarda Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu öğrenmek için ilk temasları kurarak nabız yokladı.

Milli futbolcunun ise önceliğinin Inter olduğu ve ilk olarak kulübüyle yeni sözleşme için masaya oturacağı ifade edildi.

Tarafların sözleşme konusunda anlaşma sağlayamaması halinde Juventus'un transfer sürecine dahil olmasının beklendiği öne sürüldü.

INTER'DE 91 GOLE KATKI

Inter formasıyla iki kez lig şampiyonluğu yaşayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde çıktığı 216 resmi maçta 52 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.