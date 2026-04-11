Juventus, Serie A’da kritik bir virajı kayıpsız geçti. Deplasmanda Atalanta’yı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Avrupa hedefi adına önemli bir adım attı.

GOL ESKİ ATALANTALI BOGA'DAN GELDİ

Karşılaşmanın kaderini belirleyen gol, ikinci yarının hemen başında geldi. 48. dakikada Jeremie Boga, ceza sahası içindeki fırsatı iyi değerlendirerek takımını öne geçirdi. Bu gol, Juventus’un deplasmandan 3 puanla dönmesini sağladı.

KENAN YILDIZ DETAYI

Milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başlasa da beklenen performansı göstermekte zorlandı.

Fiziksel olarak bazı sorunlar yaşadığı gözlemlenen Kenan Yıldız henüz 54'üncü dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

Kenan Yıldız'ın son antrenmanı da hafif ağrılar hissetmesi nedeniyle erken bıraktığı ancak maçta oynamasına engel bir durum olmaması gerekçesiyle Atalanta karşısında sahaya ilk 11'de çıktığı öğrenildi.

İLK YARI ATALANTA BASKILI OYNADI

Maçın ilk bölümünde daha etkili olan taraf Atalanta’ydı.

Ev sahibi ekip, yakaladığı pozisyonlarla gole yaklaşsa da son maçın yıldızı kaleci Di Gregorio’yu geçemedi. Juventus ise ilk yarıda üretkenlikten uzak bir görüntü sergiledi.

JUVENTUS İKİNCİ YARIDA KENDİNE GELDİ

İkinci yarıda oyun kontrolünü ele alan Juventus, daha kompakt bir görüntü çizdi. Boga’nın golü sonrası savunmada hata yapmayan konuk ekip, skoru korumayı başardı.