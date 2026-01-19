Justin Bieber’dan Selena Gomez paylaşımı gündem oldu: Dudak dudağa fotoğrafı beğenip kaçtı

Justin Bieber ile Selena Gomez, 2010’ların en çok konuşulan, en sevilen fakat bir o kadar da sancılı çiftlerinden biriydi. İkilinin hikâyesi, menajerlerinin adeta çöpçatanlık yaptığı 2010 yılında başlamış, kısa sürede büyük bir aşka evrilmişti. Hayranları onları “mükemmel çift” diye anarken, ilişkileri şarkıları kadar olaylı geçmişti.