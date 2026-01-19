Justin Bieber ile Selena Gomez, 2010’ların en çok konuşulan, en sevilen fakat bir o kadar da sancılı çiftlerinden biriydi. İkilinin hikâyesi, menajerlerinin adeta çöpçatanlık yaptığı 2010 yılında başlamış, kısa sürede büyük bir aşka evrilmişti. Hayranları onları “mükemmel çift” diye anarken, ilişkileri şarkıları kadar olaylı geçmişti.
Justin Bieber’dan Selena Gomez paylaşımı gündem oldu: Dudak dudağa fotoğrafı beğenip kaçtı
Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Justin Bieber, bu sefer Selena Gomez’le bağlantılı bir hareketiyle yine ortalığı karıştırdı.
Ne var ki bu aşk hiçbir zaman huzurlu ilerlemedi. Ayrılıklar, barışmalar, üstü kapalı göndermeler derken 2016’da Justin ve Selena kesin olarak yollarını ayırdı. 2018’de Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlenerek yeni bir sayfa açtı.
Selena Gomez ise aradığı sükûneti müzik yapımcısı Benny Blanco’da buldu ve kendi yoluna devam etti. Ancak belli ki Justin, geçmişi tamamen geride bırakamıyor.
Son aylarda Bieber’ın Selena ve Benny Blanco’yla ilgili “yanlışlıkla mı, kasıtlı mı?” tartışılan hamleleri dikkat çekmişti. Önce Benny Blanco’yu takipten çıkmış, ardından Selena’yla ilgili bir hayran hesabının paylaşımını beğenip hemen geri çekmişti.
En son olarak Justin Bieber, 2016’da paylaştığı Selena Gomez’li gönderisine gelen “Yaşasın gelinle damat” yorumunu beğendi. Kısa süre içinde beğeniyi geri aldı ama paylaşımı silmedi. Bu hareket fark edilince sosyal medyada alay konusu oldu.
“ENES BATUR’UN YABANCI VERSİYONU”
İşte Justin Bieber’a gelen bazı esprili yorumlar: "Kim eski sevgilisine daha takıntılı yarışmasına katıldınız ama rakipleriniz Enes Batur ve Justin Bieber."
"Fark edenin işsizlik seviyesi inanılmaz."
"Enes Batur'un yabancı versiyonu."
"Eski sevgilisini unutamayan evlerden ırak o eleman"
"Karıcığım ben albüm çıkaracağım da Selena yorumu beğendim."
"Hailey her ay büyü yeniliyor galiba."
"Aslında Selena'yı değil o zamanlar ki Justin'i özlüyorsun."
JUSTİN BİEBER KİMDİR?
Justin Bieber, tam adıyla Justin Drew Bieber, 1 Mart 1994 tarihinde Kanada'nın Ontario eyaletinde, London şehrinde doğmuş ünlü bir Kanadalı şarkıcı, şarkı yazarı ve pop yıldızıdır.
Kariyerine 13 yaşındayken YouTube'a yüklediği cover videolarıyla başladı. 2008 yılında menajer Scooter Braun tarafından keşfedildi ve Usher'ın desteğiyle müzik dünyasına adım attı.
2009'da çıkan ilk single'ı "One Time" ve ardından My World EP'si ile genç yaşta dünya çapında fenomen oldu.
Özellikle "Baby" şarkısı ve klibi ile büyük bir patlama yaptı; bu video YouTube'da rekor kıran ilk içeriklerden biriydi.
Başlıca albümleri arasında şunlar yer alır:
My World 2.0 (2010)
Believe (2012)
Purpose (2015) – "Sorry", "Love Yourself" gibi hitlerle büyük başarı yakaladı
Changes (2020)
Justice (2021)
Purpose albümüyle EDM ve pop karışımı tarzını benimseyerek olgun bir imaja geçti, Grammy dahil birçok ödül kazandı (toplam 2 Grammy, Latin Grammy, Juno ödülleri vb.). Kariyeri boyunca Despacito (Luis Fonsi ile), Stay, Peaches, Ghost gibi global hitlere imza attı. Bir dönem teen idol olarak görülen Bieber, zamanla müzik tarzını çeşitlendirdi ve modern popun etkili isimlerinden biri haline geldi.
2026 itibarıyla yeni müzik yayınlamaya devam ediyor; Coachella 2026'da headliner olarak sahne alacağı doğrulandı ve Londra'da büyük bir konser için görüşmeler sürüyor. Mental sağlığını ön planda tutarak yoğun turne planlarından kaçınıyor, ancak müzik kariyerine aktif şekilde devam ediyor.
Kısaca: YouTube'dan yükselen bir genç yıldızdan, Grammy ödüllü global bir müzik ikonu haline gelen Bieber, pop kültürünün en ikonik isimlerinden biridir.