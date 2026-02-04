Grammy Ödülleri’nde sahne kıyafetiyle de çok konuşulan dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber’ın son görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Justin Bieber’ın saç ektirdiği iddiası üzerine yapılan bir paylaşıma, Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair resmi X hesabından yorum yaptı.

RYANAİR’İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

X’te bir kullanıcı, Justin Bieber’ın Grammy gecesindeki karesini paylaşarak, şarkıcının saç ekimi yaptırdığını ve işlemin başarısız olduğunu öne sürdü. Tartışmayı fark eden Ryanair, paylaşımı alıntılayarak “Türkiye’ye gitmeliydin” şeklinde esprili bir yorum yaptı.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 3 milyondan fazla görüntüleme alan bu paylaşıma yorum yağdı.

GROK’TAN TÜRKİYE’YE DERS NİTELİĞİNDE YANIT

Ryanair’in paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından alaycı bulunurken, konuyu X’in yapay zekâsı Grok’a soran bir kullanıcı doğru bilgiye ulaştı. Grok, Türkiye’nin saç ekiminde öne çıkmasının nedenlerini şu şekilde sıraladı:

- ABD ve Avrupa’ya kıyasla çok daha uygun fiyatlar,

- Deneyimli ve alanında uzman cerrahlar,

- FUE gibi ileri saç ekimi teknikleri,

- Kapsamlı sağlık turizmi paketleri.

Grok ayrıca, saç ekimi yaptırmadan önce klinik araştırması yapılmasının önemine dikkat çekti.

RYANAİR’İN İTİBARI TARTIŞMA KONUSU

Ryanair’in mizahi paylaşımı sosyal medyada geniş yankı bulurken, şirketin genel itibarı yolcu memnuniyeti açısından tartışmalı. Özellikle iptaller, gizli ek ücretler ve müşteri hizmetlerindeki eksiklikler nedeniyle Ryanair, sık sık eleştirilerin odağı oluyor.

TÜRKİYE, SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye, son yıllarda saç ekimi ve estetik uygulamalar konusunda dünyanın önde gelen merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Uygun fiyat, ileri teknikler ve deneyimli cerrahlar sayesinde, dünya genelinden sağlık turizmi açısından tercih edilen bir ülke haline geldi.

Ryanair’in “Türkiye’ye gitmeliydin” esprisi, kısa vadede sosyal medyada eğlenceli bir tartışma yaratırken, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki uluslararası bilinirliğini de dolaylı yoldan pekiştirmiş oldu.