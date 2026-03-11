Magazin dünyasının yakından takip ettiği bu uyumlu çift, 2018’de dünya evine girmiş ve evliliklerini oğullarıyla taçlandırmıştı.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 1

Justin Bieber, ilişkilerinin nasıl bu kadar sağlam kaldığını açıklayarak mutlu evliliğin sırrını ortaya koydu.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 2

“HER 20 DAKİKADA BİR ÖZÜR DİLEMENİZ YETERLİ”

Justin Bieber, "Evlilik kolay. Sadece her 20 dakikada bir özür dilemeniz yeterli" sözleriyle evliliğinin sırrını özetledi.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 3

SÜRPRİZ Mİ, PLANLI MI?

Hailey Bieber için hamilelik hem çok beklenen hem de duygusal açıdan sürpriz bir süreçti. Kendi kozmetik markası Rhode ile kariyerinin zirvesindeyken gelen bu haber, hayatındaki öncelikleri tamamen değiştirdi.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 4

Magazin dünyasının en popüler çiftlerinden biri olan Hailey ve Justin Bieber, geçtiğimiz aylarda ilk çocukları Jack Blues Bieber’ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 5

Ancak Hailey Bieber’ın hamilelik dönemi yalnızca bir bebek haberi değil, aynı zamanda aylarca süren büyük bir gizemdi.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 6

Ünlü model, son röportajında “sürpriz” hamileliğinin detaylarını ve bu süreci neden gizlediğini içtenlikle anlattı.

JUSTİN BİEBER KİMDİR?

Justin Bieber, tam adıyla Justin Drew Bieber, 1 Mart 1994'te Kanada'nın Ontario eyaletinde doğmuş (şu an 32 yaşında) dünyaca ünlü bir Kanadalı şarkıcı, şarkı yazarı ve pop ikonudur.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 7

Kariyerine YouTube'da paylaştığı cover videolarıyla başladı; 2008'de Scooter Braun tarafından keşfedildi ve Usher'ın desteğiyle profesyonel müzik dünyasına adım attı. 2009'daki ilk EP'si My World ile teen idol olarak patlama yaptı.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 8

"Baby", "Sorry", "Love Yourself" gibi hit şarkılarıyla milyarlarca dinlenmeye ulaştı, Grammy ödülleri kazandı ve pop müzik tarihinin en etkili isimlerinden biri oldu.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 9

Gençliğinde skandallarla da anılsa da son yıllarda ailesine odaklanmış durumda. 2018'de model Hailey Bieber ile evlendi ve 2024'te oğulları Jack Blues Bieber doğdu.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 10

HAİLEY BİEBER KİMDİR?

Hailey Bieber, doğuştan Hailey Rhode Baldwin, 22 Kasım 1996'da ABD'nin Arizona eyaletinde Tucson'da doğmuş (şu an 29 yaşında) Amerikalı model, iş insanı ve medya kişisidir.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 11

Ünlü Baldwin ailesinin kızıdır; babası aktör Stephen Baldwin, amcaları Alec, William ve Daniel Baldwin'dir.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 12

Modellik kariyerine genç yaşta başladı; Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Guess gibi markaların kampanyalarında yer aldı, Vogue ve diğer dergilerin kapaklarını süsledi.

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 13

2022'de kendi cilt bakım markası Rhode'u kurdu ve büyük başarı elde etti (marka 2025'te milyar dolarlık bir anlaşmayla satıldı).

Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 14

2018'den beri Justin Bieber'ın eşi olan Hailey, evlilikleri ve annelikleriyle de sıkça gündemde. Çiftin oğlu Jack Blues Bieber, 2024'te doğdu ve aile hayatları oldukça dikkat çekiyor.

Justin Bieber tartışmasına Ryanair dahil oldu: Grok noktayı koyduJustin Bieber tartışmasına Ryanair dahil oldu: Grok noktayı koyduMagazin
Justin Bieber Grammy’ye damga vurdu: Sahne kıyafeti sosyal medyayı karıştırdıJustin Bieber Grammy’ye damga vurdu: Sahne kıyafeti sosyal medyayı karıştırdıMagazin



Justin Bieber mutlu evliliğinin formülünü açıkladı: Her 20 dakikada bir özür - Resim : 17