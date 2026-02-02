1 Şubat gecesi Los Angeles’ta düzenlenen törende seyirci karşısına çıkan 31 yaşındaki Bieber, gömleksiz haliyle dikkatleri üzerine çekti. Minimalist bir atmosferde, gitar ve davul loop’ları eşliğinde Yukon adlı şarkısını seslendiren sanatçı, sade sahne diliyle izleyenleri ikiye böldü.

Bazı hayranlar performansı “dürüst, içten ve savunmasız” olarak tanımlarken, pek çok kişi Grammy gibi prestijli bir törende bu denli rahat bir stilin uygun olmadığını savundu. Sosyal medyada “Grammy sahnesi burası, sahil değil” ve “Bu kadar özensiz olmak şaşırtıcı” gibi yorumlar hızla yayıldı. Hatta bazı kullanıcılar Bieber’ın görünümü için “Neredeyse çıplak” ifadesini kullandı.

Öte yandan sahne arkasındaki duygusal anlar da kameralara yansıdı. Performans boyunca objektifler sık sık Hailey Bieber’a döndü. Eşini gururla izleyen ve alkışlayan Hailey Bieber’ın tebessümü, gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.