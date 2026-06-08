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Jürgen Klopp'un geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddialar futbol gündemini meşgul etmeye devam ederken, Alman teknik adamın menajeri Marc Kosicke sessizliğini bozdu.

Son dönemde Klopp'un önce Real Madrid başkan adayı Enrique Riquelme ile anlaştığı, ardından da Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın gündemine geldiği öne sürülmüştü.

'BU SAÇMALIKLARDAN BIKTIM'

Winwin'e konuşan Marc Kosicke, çıkan haberleri sert sözlerle yalanladı.

Kosicke, "Bu saçmalıkların hepsinden bıktım. Tamamen provokatif haberler ve ortaya atılan iddialar anlamsız şeylerden ibaret. Hayır, böyle bir ihtimal yok." ifadelerini kullandı.